У скільки обійдеться купівля квартири в Києві: огляд цін на нерухомість

Власне житло у столиці – це мрія для багатьох українців

У серпні ціни на нерухомість у Києві продовжують поступово зростати. За останні півроку вартість квартир на первинному ринку зросла на 5%. Водночас ціни на вторинці у столиці, навпаки, почали обвалюватись та впали в середньому на 8%.

Експерти зазначають, що попит на ринку столичного житла не можна порівняти з довоєнним – він менший на 40-50% і безпосередньо залежить від рівня безпеки у місті. Також на вартість квартири впливає район, кількість кімнат та рівень комфортабельності самого будинку.

"Телеграф" та аналітики порталу нерухомості ЛУН розповідають, які ціни фіксуються на житло у Києві в серпні 2024 року і в яких районах можна знайти найдешевші квартири.

Вартість квартир на первинці у Києві

У серпні 2024 року відзначається відчутне зростання цін на квартири в новобудовах. На даний момент, за квадратний метр у новобудові просять в середньому 51 900 гривень.

Ціни на нове житло в столиці за останні півроку підскочили на значні 5%.

Ціни на первинці продовжують повзти вгору

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир як у преміум сегменті, так і в "економ-класі".

Наприклад, за квадратний метр у новобудові класу "преміум" доведеться віддати 131 800 гривень. Метр квадратний у новобудовах бізнес-класу коштує 71 100 гривень, у "комфорті" — 43 000 гривень та в "економі" — 40 600 гривень.

Ціни на первинці стабільно зростають

Найдорожчі квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 106 100 гривень, у Шевченківському районі — 66 700 гривень, у Подільському районі — 64 600 гривень, а в Голосіївському — 54 800 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані у Дарницькому (43 300 гривень) та Деснянському (40 000 гривень) районах Києва.

Ціни в новобудовах у різних районах столиці

Вартість квартир на вторинному ринку в Києві

Середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві на вторинному ринку становить 60 тисяч доларів США. За останні півроку ціни впали одразу на 8%.

Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на вторинному ринку реально купити в столиці за 49 тисяч 450 доларів США.

Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку продаються в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 120 000 $. У Шевченківському районі в серпні на вторинному ринку однокімнатна квартира коштує — 77 000 $, а в Голосіївському — 67 000 $.

На вторинному ринку "найдешевші" однокімнатні квартири продаються в Оболонському (51 000 $ ), Святошинському (44 000 $) та Деснянському ( 39 000 $ ) районах Києва.

Вартість квартири на вторинному ринку залежить не тільки від району в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 1-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 5 — 25 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Середня ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці становить 90 тисяч доларів США. Вартість 2-куымнатних апартаментыв за півроку знизилася на 6%.

Судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двушку на вторинному ринку можна купити в столиці за 67 000 $.

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожчі двокімнатні квартири на вторинному ринку також традиційно продаються в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Однак і тут спостерігається обвал цін.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 180 000 $. У Шевченківському районі Києва двушка на вторинному ринку в серпні 2024 року коштує — 110 тисяч доларів, а в Голосіївському — 105 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" 2-кімнатні квартири продаються в Оболонському ( 75 000 $ ), Дніпровському ( 69 500 $ ) , Святошинському ( 61 000 $ ) та Деснянському ( 52 900 $ ) районах Києва.

Квартири з ремонтом також коштують дорожче ніж без нього. За "голі" стіни можна віддати на 4-15 тисяч доларів менше. Цей варіант підійде тим, що не хоче переплачувати за ремонт і все хоче зробити виключно під себе.

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці становить 130 тисяч доларів США. Таке житло за останні півроку подешевшало на 8%.

Найдорожчі трикімнатні апартаменти на вторинному ринку продаються в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 3-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям у серпні 2024 року 297 000 $. У Шевченківському районі трикімнатна квартира коштує — 195 тисяч доларів, а в Голосіївському — 150 тисяч доларів.

На вторинному ринку найдешевші трикімнатні квартири продаються в Дніпровському (95 000 $), Святошинському (85 000 $) та Деснянському (68 000 $) районах Києва.

У Києві 3-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 20-50 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Вибираючи житло без ремонту можна пристойно заощадити.

Нагадаємо, під Києвом можна орендувати будинки з генераторами на будь-який смак та гаманець. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України та регулярними відключеннями світла серед населення почав зростати попит на оренду будинків з генераторами.

Таким чином, люди починають готуватися до можливих тривалих блекаутів, щоб не сидіти без електроенергії тривалий час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які квартири можна орендувати у передмісті Києва. У гонитві за більш доступними варіанти багато хто готовий винаймати житло на околицях столиці, проте знайти нормальні варіанти — це справа не з легких.