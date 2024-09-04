Названо попередню дату відкриття синьої гілки метро у Києві (відео)

Фахівці працюють цілодобово

На ділянці "синьої" гілки столичного метрополітену, шість станцій якої раніше були екстрено закриті через підтоплення, тривають відновлювальні роботи. Ремонт вийшов на завершальний етап та стала відома попередня дата відкриття переїзду.

Місцева влада сподівається, що вже 15 вересня рух поїздів між станціями "Деміївська" та "Либідська" буде відновлено. Про це розповів кореспондентці "Новини.LIVE" депутат Київради, голова бюджетної комісії Андрій Вітренко.

На даний момент на будівельному майданчику тривають роботи з відновлення мереж та благоустрою території.

"Сподіваємося, що це фінальний етап і випробування тунелів буде успішним. Як пообіцяв нам керівник компанії "Автострада", що до 15 числа все буде відкрито. Сподіваємося, що він дотримується свого слова і 15 числа все почне працювати", — зазначив Вітренко.

Також стало відомо, що на ремонт тунелю було витрачено зі столичного бюджету 449 мільйонів гривень.

"Якби метрополітен, як треба було за регламентом, ремонтував цей тунель, то цього б не сталося. Тому перевитрати міського бюджету під час війни — це неприпустимо", — підкреслив голова бюджетної комісії Київради.

Нагадаємо, 31 серпня перший пробний поїзд було запущено між станціями метро "Либідська" та "Деміївська".

У його складі є спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно. Перевіряє та тестує пробний поїзд також системи безпеки руху на різних швидкостях.

Надалі в нічний час фахівці ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і це спричинило виникнення у місті справжнього транспортного колапсу.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Потім з’явилася інформація про те, що над "затопленою" станцією метро у Києві сталася нова НП. На тротуарі з’явилися помітні тріщини, а в однієї з електричних опор утворилася глибока вирва — тут активно почав просідати ґрунт.