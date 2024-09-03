Роботи в тунелі між "Деміївською" та "Либідською" вийшли на завершальний етап: що зараз відбувається під землею (відео)

Фахівці працюють тут цілодобово

На ділянці "синьої" гілки столичного метрополітену, шість станцій якої раніше були екстрено закриті через підтоплення, тривають відновлювальні роботи. Ситуація на перегінному тунелі контролюється та ремонт тут вийшов на завершальний етап.

Фахівці вже збудували новий тунель завдовжки 27 метрів. Про хід робіт розповіли у пресслужбі КМДА.

Перегін між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відновлюють цілодобово. Тут уже збудували новий перегінний тунель завдовжки 27 метрів та посилили "оправу" з обох боків. Посилення провели на ділянці завдовжки понад 50 метрів.

Крім цього фахівці вже проклали мережі сигналізації, електропостачання та зв’язку, а також підключили контактну рейку. Демонтаж розвантажувальних конструкцій вже завершено та відновлювальні роботи вийшли на фінальний етап.

На даний момент продовжується засипка котловану, ущільнення ґрунту та благоустрій території.

"Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпеку та інженерні системи. Роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів якнайшвидше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 31 серпня перший пробний поїзд було запущено між станціями метро "Либідська" — "Деміївська".

У його складі є спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно. Перевіряє та тестує пробний поїзд системи безпеки руху на різних швидкостях.

Надалі в нічний час фахівці ретельно перевірятимуть інженерні системи, які мають забезпечити безпеку пасажирів під час руху.

Раніше засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявляв про те, що "синю" гілку метро в Києві, швидше за все, відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

"Телеграф" розповідав про те, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і це спричинило виникнення у місті справжнього транспортного колапсу.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Потім з’явилася інформація про те, що над "затопленою" станцією метро у Києві сталася нова НП. На тротуарі з’явилися помітні тріщини, а в однієї з електричних опор утворилася глибока вирва — тут активно почав просідати ґрунт.