У сквер на Контрактовій площі зібралися "вкласти" під час війни майже мільйон гривень

Пошуки підрядника вже стартували

Столичне КО "Київзеленбуд" планує витратити на заходи з озеленення та облаштування поливо-зрошувальної системи у сквері на Контрактовій площі 893 тисячі гривень. Джерело фінансування закупівлі – місцевий бюджет.

Роботи мають бути повністю завершені до 2 грудня 2024 року. Про це стало відомо із тендеру, який опублікували на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" вирішило озеленити сквер на Контрактовій площі.

Крім цього, тут планується облаштувати поливо-зрошувальну систему.

Підрядника визначать за результатами аукціону, який стартує вже 17 вересня.

Усі заявлені роботи мають бути повністю завершені до 2 грудня 2024 року.

Відповідно до тендерної документації, підрядник повинен буде виконати у сквері 45 різних видів робіт.

Тут збираються прокласти нові труби та змонтувати 45 штук зрошувачів. Також будуть проведені роботи з облаштування покриттів із дрібнорозмірних фігурних елементів.

Для участі у процедурі закупівлі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність таким кваліфікаційним критеріям:

наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного щодо предмета закупівлі договору.

Очікувана вартість робіт – 893 тисячі 196 гривень. Джерело фінансування закупівлі – місцевий бюджет.

Роботи будуть проводити на Контрактовій площі

Нагадаємо, столичне комунальне підприємство "Солом’янка-Сервіс" планує капітально відремонтувати стадіон школи №3, розташованої в Солом’янському районі Києва. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.

За умовами договору, на стадіоні підрядник повинен буде змонтувати нові спортивні майданчики із сучасним покриттям та штучним газоном, а також виконати ще низку різних робіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у селі під Києвом вирішили відремонтувати шкільну їдальню за мільйони гривень. Усього передбачено виконання 235 різних видів робіт. Очікувана вартість ремонту складає 4 мільйони 889 тисяч гривень.