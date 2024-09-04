Названа предварительная дата открытия синей ветки метро в Киеве (видео)

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На участке "синей" ветки столичного метрополитена, шесть станций которой ранее были экстренно закрыты в связи с подтоплением, продолжаются восстановительные работы. Ремонт вышел на завершающий этап и стала известна предварительная дата открытия переезда.

Местные власти надеются, что уже 15 сентября движение поездов между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" будет восстановлено. Об этом рассказал корреспонденту "Новини.LIVE" депутат Киевсовета, глава бюджетной комиссии Андрей Витренко.

На данный момент на строительной площадке идут работы по восстановлению сетей и продолжается благоустройство территории.

"Надеемся, что это финальный этап и испытание тоннелей будет успешным. Как пообещал нам руководитель компании "Автострада", что до 15 числа все будет открыто. Надеемся, что он придерживается своего слова и 15 числа все заработает", — отметил Витренко.

Также стало известно, что на ремонт тоннеля было потрачено из столичного бюджета 449 миллионов гривен.

"Если бы метрополитен, как необходимо по регламенту, ремонтировал этот тоннель, то этого (подтопления — ред.) не произошло бы. Поэтому перерасход городского бюджета во время войны — это недопустимо", — подчеркнул глава бюджетной комиссии Киевсовета.

Напомним, 31 августа первый пробный поезд был запущен между станциями метро "Лыбедская" и "Демиевская".

В его составе есть специальный вагон, который проверяет новое путевое полотно. Проверяет и тестирует пробный поезд и системы безопасности движения на разных скоростях.

В дальнейшем в ночное время специалисты будут тщательно проверять инженерные системы перед полноценным восстановлением движения поездов с пассажирами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и это стало причиной возникновения в городе настоящего транспортного коллапса.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Затем появилась информация о том, что над "затопленной" станцией метро в Киеве произошло новое ЧП. На тротуаре появились заметные трещины, а у одной из электрических опор образовалась глубокая воронка — здесь активно начал проседать грунт.