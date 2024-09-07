Киянам потрібно запасатись водою? Заражені потоки з річок Сейм та Десна зовсім скоро досягнуть столиці

У річках масово гине риба

Забруднена вода з Десни може досягти Деснянського водозабору у Києві вже наступного тижня. За прогнозами фахівців, це може статися приблизно 10-12 вересня.

Директор Департаменту здоров’я КМДА Гінзбург вже надала розпорядження, щоб медустанови столиці зробили запас води на 5 діб. Ця тривожна інформація тиражується у столичних Telegram-каналах.

ЗМІ повідомляють, що в деяких районах столиці виявили підвищений вміст заліза та марганцю у воді, проте біогенне та хімічне забруднення в нормі. Мінприроди постійно моніторить ситуацію та ризики, на даний момент, відсутні.

У КМДА відповіли на інформацію про "забруднення води Дніпра", яке може досягти Києва вже 10 вересня коротко та сухо:

"Ситуація з якістю води у столиці контрольована. Підстав для паніки немає, тому що показники питної води у столиці залишаються в нормі. У разі погіршення стану води, ПрАТ "АК "Київводоканал" негайно використовує додаткові реагенти для знезараження води".

Незважаючи на це, директор Департаменту здоров’я КМДА Валентина Гінзбург уже надала розпорядження, щоб медустанови столиці зробили запас води на 5 діб.

Нагадаємо, що раніше у "Київводоканалі" заявили, що забруднення річок Сейм та Десна ніяк не вплинуло на якість води у столиці. Фахівці регулярно відбирають проби та контролюють ситуацію.

Що відомо про забруднення річок Десна та Сейм

Ще 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається за течією з російського кордону.

Щоправда, за годину повідомлення зникло, але журналісти встигли зробити скрін.

Потім у КОВА спростували цю інформацію та заявили, що перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна на Київщині не виявлено.

"Зміст кисню також у межах норми. Фактів мору риби не виявлено. Ситуація перебуває під постійним контролем. Про зміни повідомлятиметься додатково", — йшлося у повідомленні.

Згодом глава Держводагентства Михайло Янчук заявив про те, що забруднення річки Сейм справді сталося і воно вже досягло Десни.

"Хімічні чи високотоксичні забруднювачі не зафіксовані. Це органічне забруднення", — зазначив Янчук.

Для довідки: Річка Сейм протікає територією Росії (Білгородська та Курська область) та України (Сумська та Чернігівська область). Потім вона впадає у Десну на Чернігівщині.

У свою чергу Десна впадає в Дніпро неподалік Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим відомо Київське водосховище та які таємниці приховані на його дні. Гігантську водойму називають "київським морем", а історія її появи пов’язана зі знищенням історичних місцевостей та масовим переселенням людей.