Забруднення річок Сейм та Десна: чи безпечна вода у будинках киян

Мешканців столиці закликають не панікувати

У "Київводоканалі" заявили, що забруднення річок Сейм та Десна ніяк не вплинуло на якість води у столиці. Фахівці регулярно відбирають проби та контролюють ситуацію.

Мешканців Києва запевняють – вода у їхніх будинках повністю безпечна. Про це повідомили у пресслужбі КП "Київводоканал".

Ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці перебуває під контролем. Фахівці "Київводоканалу" регулярно відбирають проби води та проводять її ретельне дослідження.

"Будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені, і виходячи з цього буде скоригований процес очищення та знезараження води", — йдеться в повідомленні.

Фахівці "Водоканалу" рішуче заявляють про те, що вода, яка подається до будинків киян, є безпечною і загроз для споживачів немає.

"Щодо якості води у столиці закликаємо довіряти лише інформації, яка розміщується на інформаційних ресурсах "Київводоканалу" та КМДА", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що в річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається за течією з російського кордону.

Щоправда, за годину повідомлення зникло, але журналісти встигли зробити скрін.

Потім у КОВА спростували цю інформацію та заявили, що перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна на Київщині не виявлено.

"Вміст кисню також у межах норми. Фактів мору риби не виявлено. Ситуація перебуває під постійним контролем. Про зміни повідомлятиметься додатково", — йшлося у повідомленні.

Згодом глава Держводагентства Михайло Янчук заявив про те, що забруднення річки Сейм справді сталося і воно вже досягло Десни.

"Хімічні чи високотоксичні забруднювачі не зафіксовані. Це органічне забруднення", — зазначив Янчук.

Для довідки: Річка Сейм протікає територією Росії (Білгородська та Курська область) та України (Сумська та Чернігівська область). Потім вона впадає у Десну на Чернігівщині.

У свою чергу Десна впадає в Дніпро неподалік Києва.

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