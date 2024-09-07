Киевлянам нужно запасаться водой? Зараженные потоки из рек Сейм и Десна скоро достигнут столицы

В реках массово гибнет рыба

Загрязненная вода из Десны может достичь Деснянского водозабора в Киеве уже на следующей неделе. По прогнозам специалистов это может произойти 10-12 сентября.

Директор Департамента здоровья КГГА Гинзбург уже дала распоряжение, чтобы медучреждения столицы сделали запас воды на 5 суток. Данная тревожная информация тиражируется в столичных Telegram-каналах.

СМИ сообщают, что в некоторых районах столицы обнаружили повышенное содержание железа и марганца в воде, однако биогенное и химическое загрязнение в норме. Минприроды постоянно мониторит ситуацию и риски, на данный момент, отсутствуют.

В КГГА ответили на информацию о "загрязнении воды Днепра", которое может достичь Киева уже 10 сентября коротко и сухо:

"Ситуация с качеством воды в столице контролируемая. Оснований для паники нет, потому что показатели питьевой воды в столице остаются в норме. В случае ухудшения состояния воды, ЧАО "АК "Киевводоканал" немедленно использует дополнительные реагенты для обеззараживания воды".

Несмотря на это, директор Департамента здоровья КГГА Валентина Гинзбург уже дала распоряжение, чтобы медучреждения столицы сделали запас воды на 5 суток.

Напомним, что ранее в "Киевводоканале" заявили, что загрязнение рек Сейм и Десна никак не повлияло на качество воды в столице. Специалисты регулярно отбирают пробы и контролируют ситуацию.

Что известно о згрязнении рек Десна и Сейм

Еще 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

Правда, через час сообщение исчезло но журналисты успели сделать скрин.

Затем в КОВА опровергли эту информацию и заявили, что превышение предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в Киевской области не выявлено.

"Содержание кислорода также в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено. Ситуация находится под постоянным контролем. Об изменениях будет сообщаться дополнительно", — говорилось в сообщении.

В последствии глава Госводагентства Михаил Янчук заявил о том, что загрязнение реки Сейм действительно произошло и оно уже достигло Десны.

"Химические или высокотоксичные загрязнители не зафиксированы. Это органическое загрязнение", — отметил Янчук.

Для справки: Река Сейм протекает по территории России (Белгородская и Курская область) и Украины (Сумская и Черниговская область). Затем она впадает в Десну в Черниговской области.

В свою очередь, Десна впадает в Днепр неподалеку от Киева.

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