Загиблу рибу збирають тоннами: на Чернігівщині усувають наслідки забруднення Десни (фото)

Лускаті гинуть через низький рівень кисню

В Чернігівській області екопатруль насичує річку Десна киснем та разом з місцевою владою й активістами розчищають притоки, аби допомогти рибі вижити. Нагадаємо, наприкінці серпня у мережі з’явилася інформація про те, що на річці Десна, яка починає свій шлях у Смоленській області РФ, було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з-за російського кордону.

Станом на середу, 4 вересня, спостерігається зміна характеру органічного забруднення. Про це повідомили на Урядовому порталі.

Зазначається, що нині забруднення йде не суцільним розривом, а пересувається по найглибшій частині річки, по центру та осідає на дно.

"Забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна в с. Боромики на Чернігівщині. До Чернігова залишилося 38 кілометрів. Нині перед Черніговом здійснюються заходи з насичення киснем поверхневої води", — йдеться в повідомленні.

Мор риби

Крім того, останні п’ять днів спостерігалася тенденція до сповільнення руху забруднення: 3 вересня вона становила 10 км/добу, а 4 вересня — 20 км/добу. При цьому, зміна швидкості просування забруднення залежить від звивистості русла річки.

"За останні 30 км просування забруднюючих речовин по річка Десна мор риби не зафіксовано. Вода має сірий колір та неприємний запах. Спостерігається низький вміст розчиненого кисню і високі показники хімічного споживання кисню. Зафіксовано перевищення по марганцю, що спричинено процесом гниття загиблої риби", — написали у повідомленні.

Також повідомляється про те, що станом на 5 вересня, на Чернігівщині зібрано 8 тонн загиблої риби, а на Сумщині — понад 12 тонн.

Щоб врятувати рибу у місцях, куди ще не дійшло забруднення, місцева влада та активісти розчищають притоки Десни, щоб риба змогла безперешкодно туди заходити.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як забруднення річок Сейм та Десна вплинуло на якість води у столиці. Фахівці регулярно відбирають проби та контролюють ситуацію.