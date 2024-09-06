Архівні фото Києва у кольорі: знайди знайомі місця та дізнайся, як вони виглядали десятки років тому
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Ретрознімки здатні "оживити" історію
Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.
Сьогодні саме ретрофотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким був Київ багато десятиліть тому, адже саме старі фото — це той місток, який пролягає між минулим і сьогоденням.
Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історично знімки, які передають дух давно минулих років і заворожують своєю динамікою. Приємної фотопрогулянки!
Відомі місця у Києві десятки років тому — знайди знайомі локації
Міст Патона і вид на правий берег з лівого. Фото датовано 1973 роком.
Будівництво розпочато у 1940 році. Збудований міст був у 1953 році, а у жовтні цього ж року по ньому відкрили рух.
Довжина мосту Патона – 1543 метри.
Кадри будівництва мосту метро. Фото 1965 року.
Це перший метроміст через Дніпро у Києві. Автор проекту та головний інженер – Георгій Борисович Фукс.
Ринок "Юність" у 1987 році. Розташований він на лівому березі Києва між Троєщиною та станцією метро "Чернігівська".
Саме в цей час тут почали "формуватися" перші столичні ОЗУ.
Бессарабський ринок. 1985 рік.
Будівлю збудовано у 1910—1912 роках за проектом архітектора Генріха Гая на гроші відомого київського цукрозаводчика Лазаря Бродського.
Магнат заповів після смерті гроші місту і вказав, що їх повинні використати саме на будівництво цього ринку.
Вулиця Жданова (Петра Сагайдачного) у 1988 році.
Дана вулиця розташована в Подільському районі міста Києва, місцевість Поділ. Пролягає від Поштової до Контрактової площі.
Набережна Дніпра.
Яскраве фото було зроблено у 1950-тих роках.
Вулиця Басейна. Печерський район, місцевість Бессарабка. Знімок датований кінцем 1950-х років.
Саме Басейна вважається однією з центральних, найпопулярніших та найкрасивіших вулиць Києва.
Символ Києва на будівлі КМДА.
Хрещатик, 1980-ті роки.
Микільська Борщагівка. Фото зроблено у 1980-х роках.
Ця історична місцевість Києва розташована у Святошинському районі міста.
Культовий київський ресторан "Метро", який працював над вестибюлем станції метро "Хрещатик". Фото з 80-х.
Заклад міг одночасно вмістити 1 500 відвідувачів та славився своєю фірмовою котлетою з однойменною назвою.
ДТП на Берестййському проспекті (тоді Перемоги). Фото зроблено біля київського "Зоопарку" в 1986-му році.
На місці працює поліція та швидка, а авто оточують роззяви.
Осінній Володимирський собор. Фото датовано 1980 роками.
Ця чудова пам’ятка архітектури розташована на бульварі Шевченка.
Троєщина, проспект Володимира Маяковського (Червоної Калини).
1980-ті роки.
Трамвайна зупинка на набережному шосе.
Фото зроблено 1959 року.
Панорама центральної частини Києва у 1978-му році.
Яскравий знімок передає вайб того часу.
Восени біля готелю "Дніпро". Фото прямо з 1980-х років.
Готель "Дніпро" розташований у самому центрі історичної та ділової частини Києва — на Європейській площі.
Київські пагорби. На фото — набережна Дніпра та 4 причали Київського річкового вокзалу.
1993 рік.
Київський льодовий стадіон на Теремках.
Фото зроблено 1977-го року.
Русанівка у 1960-х роках.
Саме ця місцевість із самого початку свого існування вважалася одним із найкомфортніших житлових масивів Києва. Це обумовлено особливою атмосферою району, розвиненою інфраструктурою, а також близькістю Дніпра та його набережною.
Готель "Славутич" та панорамний вид Русанівки. 1982 рік.
Русанівка стала одним із перших у світі масивів, побудованих повністю на намивних ґрунтах, які були намиті на 3-5 метрів до незатоплюваних позначок.
Дарниця, 1956 рік
Історична місцевість на лівому березі Дніпра в Києві, яка в XIX столітті була частиною Броварської волості і була дачною місцевістю з віковим сосновим лісом.
Софійська площа. Фото із 70-х років.
Одна з центральних та найдавніших площ Києва. На Софійській площі розташована дзвіниця Софійського собору та пам’ятник Богдану Хмельницькому.
У Маріїнському парку біля палацу. 1970-ті роки.
Парк розташований навпроти будівлі Верховної Ради України та Маріїнського палацу між вулицею Михайла Грушевського та Парковою дорогою.
Станція метро "Університет". Вихід до Ботанічного саду імені Фоміна.
1969 рік.
Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".
Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як раніше виглядав київський центральний автовокзал, який у народі називали "другими воротами столиці". Він завжди був сповнений пасажирів і гудів як справжнє осине гніздо.