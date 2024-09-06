Архівні фото Києва у кольорі: знайди знайомі місця та дізнайся, як вони виглядали десятки років тому

Ретрознімки здатні "оживити" історію

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.

Сьогодні саме ретрофотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким був Київ багато десятиліть тому, адже саме старі фото — це той місток, який пролягає між минулим і сьогоденням.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історично знімки, які передають дух давно минулих років і заворожують своєю динамікою. Приємної фотопрогулянки!

Відомі місця у Києві десятки років тому — знайди знайомі локації

Міст Патона і вид на правий берег з лівого. Фото датовано 1973 роком.

Будівництво розпочато у 1940 році. Збудований міст був у 1953 році, а у жовтні цього ж року по ньому відкрили рух.

Довжина мосту Патона – 1543 метри.

Кадри будівництва мосту метро. Фото 1965 року.

Це перший метроміст через Дніпро у Києві. Автор проекту та головний інженер – Георгій Борисович Фукс.

Ринок "Юність" у 1987 році. Розташований він на лівому березі Києва між Троєщиною та станцією метро "Чернігівська".

Саме в цей час тут почали "формуватися" перші столичні ОЗУ.

Бессарабський ринок. 1985 рік.

Будівлю збудовано у 1910—1912 роках за проектом архітектора Генріха Гая на гроші відомого київського цукрозаводчика Лазаря Бродського.

Магнат заповів після смерті гроші місту і вказав, що їх повинні використати саме на будівництво цього ринку.

Вулиця Жданова (Петра Сагайдачного) у 1988 році.

Дана вулиця розташована в Подільському районі міста Києва, місцевість Поділ. Пролягає від Поштової до Контрактової площі.

Набережна Дніпра.

Яскраве фото було зроблено у 1950-тих роках.

Вулиця Басейна. Печерський район, місцевість Бессарабка. Знімок датований кінцем 1950-х років.

Саме Басейна вважається однією з центральних, найпопулярніших та найкрасивіших вулиць Києва.

Символ Києва на будівлі КМДА.

Хрещатик, 1980-ті роки.

Микільська Борщагівка. Фото зроблено у 1980-х роках.

Ця історична місцевість Києва розташована у Святошинському районі міста.

Культовий київський ресторан "Метро", який працював над вестибюлем станції метро "Хрещатик". Фото з 80-х.

Заклад міг одночасно вмістити 1 500 відвідувачів та славився своєю фірмовою котлетою з однойменною назвою.

ДТП на Берестййському проспекті (тоді Перемоги). Фото зроблено біля київського "Зоопарку" в 1986-му році.

На місці працює поліція та швидка, а авто оточують роззяви.

Осінній Володимирський собор. Фото датовано 1980 роками.

Ця чудова пам’ятка архітектури розташована на бульварі Шевченка.

Троєщина, проспект Володимира Маяковського (Червоної Калини).

1980-ті роки.

Трамвайна зупинка на набережному шосе.

Фото зроблено 1959 року.

Панорама центральної частини Києва у 1978-му році.

Яскравий знімок передає вайб того часу.

Восени біля готелю "Дніпро". Фото прямо з 1980-х років.

Готель "Дніпро" розташований у самому центрі історичної та ділової частини Києва — на Європейській площі.

Київські пагорби. На фото — набережна Дніпра та 4 причали Київського річкового вокзалу.

1993 рік.

Київський льодовий стадіон на Теремках.

Фото зроблено 1977-го року.

Русанівка у 1960-х роках.

Саме ця місцевість із самого початку свого існування вважалася одним із найкомфортніших житлових масивів Києва. Це обумовлено особливою атмосферою району, розвиненою інфраструктурою, а також близькістю Дніпра та його набережною.

Готель "Славутич" та панорамний вид Русанівки. 1982 рік.

Русанівка стала одним із перших у світі масивів, побудованих повністю на намивних ґрунтах, які були намиті на 3-5 метрів до незатоплюваних позначок.

Дарниця, 1956 рік

Історична місцевість на лівому березі Дніпра в Києві, яка в XIX столітті була частиною Броварської волості і була дачною місцевістю з віковим сосновим лісом.

Софійська площа. Фото із 70-х років.

Одна з центральних та найдавніших площ Києва. На Софійській площі розташована дзвіниця Софійського собору та пам’ятник Богдану Хмельницькому.

У Маріїнському парку біля палацу. 1970-ті роки.

Парк розташований навпроти будівлі Верховної Ради України та Маріїнського палацу між вулицею Михайла Грушевського та Парковою дорогою.

Станція метро "Університет". Вихід до Ботанічного саду імені Фоміна.

1969 рік.

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як раніше виглядав київський центральний автовокзал, який у народі називали "другими воротами столиці". Він завжди був сповнений пасажирів і гудів як справжнє осине гніздо.