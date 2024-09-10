Парасолька точно знадобиться: коли Києву прогнозують грози та дощі

Мокра погода майже ніяк не вплине на температуру повітря

У столиці тримається літня температура та сонячна погода. Однак найближчими днями завітають хмари та принесуть зі собою дощі та грози.

Сила вітру упродовж 10-12 вересня перебуватиме в коридорі штилю 0 м/с-легких 2 м/с. Про це інформують на сайті Sinoptik.

Увесь вівторок, 10 вересня, у місті небо буде ясним, але ввечері на ньому з'являться хмари. Опадів не прогнозується. Денна температура складатиме +27 градусів, а вночі стовпчики термометрів зафіксувались біля +12 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються у денний час — тихі 1 м/с.

Наступного дня, 11 вересня, сонце рідко прогріватиме землю промінцями, але дощу не передбачається. Повітря вдень прогріється до +28 градусів, а вночі охолоне до +17 градусів. Сила вітру протягом дня коливатиметься від штилю 0 м/с до тихих 1 м/с.

Четвер, 12 вересня, буде постійно хмарним. Ввечері синоптики прогнозують ймовірні дощі з грозою. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +27 градусів, а вночі опустяться до +19 градусів. Найбільша сила вітру передбачається на початку другої половини доби — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що клімат на Землі змінюється. Як наслідок — посухи зміняться повенями.