Посол США в Україні йде у відставку? В Державному департаменті відреагували на інформацію

Брінк пробула на посаді посла в Україні майже три роки, що дуже довгий час, особливо у країні, яка веде активні бойові дії

Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка нещодавно "прозріла" після критики з боку українців, планує піти у відставку та вже написала заяву про звільнення. Державний департамент США підтвердив цю інформацію та зазначив, що не може розкривати причини, чому Брінк раптово вирішила залишити посаду.

Про відставку Брінк повідомила американська служба новин CBS News, інформацію підтвердило українське видання "Суспільне". Джерела видань зазначили, що причина відставки посла – поєднання "особистих та політичних проблем", яке поставило хрест на продовженні її роботи в Україні.

Так, один зі співрозмовників в уряді США сказав, що оскільки робота в Україні визначається Державним департаментом, як "посада без супроводу", це означає, що дипломатам США заборонено привозити із собою свої сім'ї. Тим часом Брінк пробула на посаді посла в Україні майже три роки, що дуже довгий час, особливо у країні, яка веде активні бойові дії. Державний секретар Марко Рубіо планував залишити Брінк на посаді посла в Україні та відхилив її заяву про відставку, яку зазвичай усі посли США пишуть після зміни президента у Білому домі.

При цьому ЗМІ зазначають, що посол останнім часом зазнавала критики як з боку Вашингтона, так і української влади. Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на свої джерела пише, що Брінк не погоджувалася із політикою президента США Дональда Трампа щодо України. З іншого боку, українська влада розкритикувала Брінк за її дописи в соцмережах щодо російських атак по Україні, де Брінк уникала згадки Росії, як винуватця агресії та загибелі мирного населення.

Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс на брифінгу 10 квітня підтвердила, що Брінк залишає посаду посла США в Україні. Проте вона не стала відповідати на запитання журналістів щодо заборони послу Сполучених Штатів згадувати Росію в контексті атак на Україну, а також спростувала, що на Брінк чинили будь-який тиск з Вашингтона.

"Вона повертається додому. Так. Так що це офіційно", – зазначила Брюс, відмовившись від подальших коментарів з цього приводу.

Зазначимо, що Брінк втрапила у скандал, відреагувавши на російський удар по Кривому Рогу 4 квітня, коли загинуло 20 людей, в тому числі дев'ять дітей. Проте її реакція викликала лють українців, оскільки Брінк, на відміну від європейських країн, не згадала, що удар було завдано саме російськими окупантами. Після цього президент України Володимир Зеленський публічно розкритикував реакцію Брінк, назвавши її "слабкою" та "неприємним здивуванням".

Брінк призначили послом США в Україні у травні 2022 року. До свого призначення вона обіймала посаду посла у Словаччині, а перед цим працювала у посольствах у Сербії, Грузії та Кіпрі. Вже 30 травня 2022 року Брінк прибула до Києва та стала до роботи. До її призначення посла в Україні довгий час не було: під час свого першого президентського терміну у 2019 році Трамп відкликав посла в Україні Марі Йованович, після чого посольством до травня 2022 року керував тимчасовий повірений у справах США.