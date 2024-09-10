Зонтик точно понадобится: когда Киеву прогнозируют грозы и дожди

Мокрая погода почти никак не повлияет на температуру воздуха

В столице держится летняя температура и солнечная погода. Однако в ближайшие дни придут тучи и принесут с собой дожди и грозы.

Сила ветра в течение 10-12 сентября будет находиться в коридоре штиля 0 м/с-легких 2 м/с. Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Весь вторник, 10 сентября, в городе небо будет ясным, но вечером на нем появятся облака. Осадков не прогнозируется. Дневная температура составит +27 градусов, а ночью столбики термометров зафиксировались около +12 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в дневные часы — тихие 1 м/с.

На следующий день, 11 сентября, солнце будет редко прогревать землю лучами, но дождя не предполагается. Воздух днем прогреется до +28 градусов, а ночью остынет до +17 градусов. Сила ветра в течение дня будет колебаться от штиля 0 м/с до тихих 1 м/с.

Четверг, 12 сентября, будет постоянно облачным. Вечером синоптики прогнозируют возможные дожди с грозой. Столбики термометров днем поднимутся до +27 градусов, а ночью опустятся до +19 градусов. Наибольшая сила ветра предполагается в начале второй половины суток – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что климат на Земле меняется. Как следствие – засухи сменятся наводнениями.