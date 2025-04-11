Про які зміни в житті потрібно повідомити в ТЦК, аби чоловік не отримав штраф

Цю вимогу неможливо обійти

В територіальному центрі комплектування мають зберігатись особисті дані про військовозобов'язаних українців. Якщо вони зміняться, то чоловікам необхідно обов'язково про це повідомити, аби на них не наклали адміністративний штраф.

Особистими даними військовозобов'язаних є адреса, сімейний статус, інформація про роботу, рівень освіти, інвалідність та інше. Якщо щось з цього зміниться, то про це точно потрібно повідомити в військкомат, як повідомив адвокат Роман Кичко в коментарі для "Українське радіо".

Якщо відбулись зміни, наприклад в місці проживання, то про це потрібно проінформувати військкомат протягом семи днів з моменту зміни цих персональних даних.

"Якщо не виконаний обов'язок щодо повідомлення про їхні зміни, за це настає адміністративна відповідальність", — додав адвокат.

Адміністративний штраф від ТЦК від 17 000 до 25 500 гривень потрібно сплатити протягом п'ятнадцяти днів. Після прострочення сума автоматично виросте вдвічі й тоді її буде стягнено примусово.

Однак, нагадає "Телеграф", що порушники обліку зможуть сплатити лише 50% від мінімального штрафу в 8 500 гривень.