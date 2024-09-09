Кияни зможуть ще насолодитись сонцем: наскільки прогріється місто

Показники на термометрах все ще нагадують літо

Найближчими днями у столиці буде ясна погода, але ближче до середини тижня передбачається хмарність. Дощів можна не чекати.

Температура повітря вдень 9-11 вересня коливатиметься в межах +26…28 градусів. Про це повідомили у Meteofor.

Упродовж понеділка, 9 вересня, на небі не буде хмар. Денна температура складатиме +27 градусів, а вночі стовпчики термометрів зафіксувались біля +13 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — свіжі 8 м/с.

Більша частина вівторка, 10 вересня, очікується ясною, однак ввечері передбачається мінлива хмарність. Без опадів. Повітря у денний час прогріється до +26 градусів, а вночі охолоне до +13 градусів. Сила вітру протягом дня коливатиметься від тихих 1 м/с до помірних 6 м/с.

Хмарність у місті буде ховати небо протягом всієї середи, 11 вересня. Дощів не прогнозується. Температура вдень підвищиться до +28 градусів, а вночі впаде до +15 градусів. Потужність вітру в цю добу не перевищить слабкі 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що клімат в Україні продовжить дивувати, адже синоптик прогнозує період бабиного літа не лише восени. Прогнозом поділилась завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.