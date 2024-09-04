В Україні аномальна "осінь": метеорологиня дала прогноз та здивувала щодо бабиного літа

Календарна осінь цього року без дощів, як і минулого

Початок вересня цього року на більшій частині України супроводжується аномальною для цього місяця спекою. Температура повітря нагадує літню, сягаючи ледь не +32 градусів.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у спеціаліста, що відбувається з погодою та де поділися ті самі осінні дощі, під які треба сидіти у пледі з чашкою чаю.

Це нетипово. Що відбувається

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух пояснила "Телеграфу", що клімат справді сильно змінюється. Те, що за вікном зараз — це метеорологічне літо, адже середньодобова температура повітря перевищує +15 градусів.

"В Україні суттєво змінюється клімат. Це проявляється в тому, що підвищується температура. І найбільший ріст температури відмічається зимою і літом — вони дуже потеплішали", — каже метеорологиня. В окремі роки вже зменшувалася тривалість зими, бувало, що не спостерігалося ніякого снігового покриву. Водночас влітку фіксують температурні рекорди, що ми вже дуже добре відчули, особливо в цьому році, коли температура повітря сягала навіть 40 градусів, і цей період тривав досить довго.

"Зараз ми бачимо аномально високу температуру. Такі температури, з однієї сторони, пов'язані з тим, що у нас спостерігається парниковий ефект. Також у нас є сприятливі умови для такої спеки: переважає антициклональна погода, в Україну надходять теплі повітряні маси, і при наявності тривалого періоду області високого тиску при безхмарній погоді атмосфера суттєво прогрівається. Внаслідок цього температура повітря зараз сягає 30 градусів і вище", — пояснює Балабух. Звичайно, для вересня ця температура не типова, наголошує вона.

Чи чекати у вересні погоди для светрів

Відповідно до тих прогнозів, які ми зараз маємо, отриманих за допомогою чисельних моделей зі світових прогностичних сенсів, очікується, що вересень в цьому році в Україні буде аномально теплим.

За місяць середня температура повітря може бути на 2-3 градуси вищою за норму.

"Тобто, якщо ми говоримо про метеорологічне літо (коли середня за добу температура повітря вище 15 градусів), то зараз ми бачимо в Україні температуру навіть вище 20 градусів. Ми бачимо класичне літо, і ця температура більше характерна не для вересня, а для того ж липня", — каже метеоролог.

Чи зникне бабине літо взагалі

Зазвичай під бабиним літом мають на увазі короткочасне потеплішання після настання справжньої осені (коли середньодобова температура вже опустилася нижче за +15), зазначає Балабуха.

Проте через зміни клімату таких "бабиних літ" побільшало, причому… ледь не в кожну пору року.

"Тут не можна сказати, що тепло зникає. Навпаки, воно не зникає. Зверніть увагу, що в нас отакі періоди, кількість літніх днів в перехідні сезони, суттєво зростає. Пригадайте кінець березня, початок серпня, квітня, коли температура повітря сягала навіть вище 25 градусів. Майже до 30 градусів. Тобто ми з вами можемо сказати, що у березні ми і мали таке "бабине літо". У нас такі підвищення температури спостерігалися навіть в грудні в окремих регіонах, коли також температура повітря значно перевищувала 15 градусів", — розповідає Балабух.

Тому говорити про те, що бабиного літа в нас немає, ми не можемо, розповідає метеоролог. Навпаки — таких бабиних літ у нас стає все більше протягом холодного періоду. Все частіше до нас приходять такі періоди з аномально високою температурою, коли спостерігаються практично літні дні. Ми бачимо, що в нас навіть взимку грози, додає експертка.

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