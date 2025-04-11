Церковне свято 11 квітня: що не можна робити сьогодні, якщо не хочете бути у злиднях

Дізнайтесь, навіщо цього дня прикладати до зуба срібну монету

Згідно з новоюліанським календарем, цієї п’ятниці православна і греко-католицька церква вшановує пам’ять священномученика Антипа Пергамського. Крім того, християни продовжують дотримуватися суворого Великого посту 2025.

Антип жив у I столітті. Він проповідував християнство в період правління імператора Нерона і закликав язичників відмовитися від поклоніння ідолам та жертвоприношень. За вказівкою влади Антипа заарештували. Його довго мучили тортурами, а потім кинули в котел із киплячою водою у храмі Артеміди. За переказами, Антип загинув, але його тіло залишилося неушкодженим. Тієї ж ночі християни таємно винесли його і поховали.

Святий був також відомий даром зцілення. Він став знаменитим як цілитель та лікар, здатний вилікувати від різних хвороб. Особливо від зубного болю.

Традиції та прикмети 11 квітня

Оскільки святого шанували як зцілювача від зубного болю, 11 квітня наші пращури прикладали до хворого зуба срібну монету. Пізніше монету просвердлювали, пропускали через отвір шнурок та вішали на ікону. Вірили, що після такого обряду біль неодмінно відступить.

У народі Антип отримав прізвисько Водогін. За переказами, якщо у цей день на водоймах не залишалося льоду, це віщувало хороший урожай.

Фото: freepik

Дощ – улітку буде багато грибів.

Небо на сході червоне — до вітряного дня.

Верба розпушилася – заморозки більше не повернуться.

Зіркова ніч та теплий дощ обіцяють добрі врожаї.

Що не можна робити 11 квітня

Мити вікна – нечиста сила у вікна зазирне.

Вагітним рахувати гроші — фінансовий стан погіршиться.

Лаятися членам сім’ї — до хати прийде біда та неприємності.

Витрачати багато грошей — будуть йти геть з подвоєною силою.

Свята та події 11 квітня

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона (World Parkinson’s Day)

Всесвітній день анімешника

Всесвітній фестиваль вівсянки

Національний день домашніх тварин (National Pet Day) у США

У кого іменини 11 квітня

Сьогодні іменини святкують Антип, Яків, Петро, Іван, Микола та Прохор.

Нагадаємо, що у середині весни відзначається безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на квітень 2025 року.