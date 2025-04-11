Розвинена цивілізація могла жити на Землі десятки тисяч років тому: фотодокази

Три загадкові споруди, які можуть переписати історію людства

Сучасна наука вважає, що складні архітектурні споруди з’явилися лише після розвитку сільського господарства близько 12 тисяч років тому. Але існують об’єкти, знайдені на різних континентах, які свідчать про можливість існування цивілізацій, які виникли задовго до перших згаданих у підручниках.

Підводна піраміда Йонагуні — Японська Атлантида

Усього 25 метрів під поверхнею води біля островів Рюкю, неподалік Тайваню, занурена в товщу води пам’ятка, що ось уже кілька десятиліть бентежить уяву вчених і шукачів істини. Відкрита у 1986 році підводна структура, яку називають пірамідою Йонагуні, за формою нагадує гігантську піраміду з чіткими сходами, терасами й навіть арками — усе наче створене людиною.

Попри геометрію форм, наукова спільнота не дійшла єдиної думки: штучне це чи природне. Геолог Роберт Шох з Бостонського університету вважає це результатом ерозії пісковику в умовах високої сейсмічності. Аналіз породи показав, що їй понад 10 000 років, а отже — якщо піраміду справді створила людина, вона з’явилася ще до завершення останнього льодовикового періоду, коли цей регіон ще був сушею.

Ґебеклі-Тепе — найдавніший храм людства

Ґебеклі-Тепе в Туреччині натомість офіційно визнана споруда. Вона вважається найдавнішим відомим храмовим комплексом на планеті. Археологічні розкопки показують, що споруда була зведена близько 9500 року до н.е., тобто ще до винайдення гончарства, письма чи одомашнення тварин. Це на тисячі років давніше за єгипетські піраміди й Стоунхендж.

Ґебеклі-Тепе © DAI

Стародавні люди створили цю будову ще до того, як єгиптяни збудували піраміди

Комплекс складається з гігантських Т-подібних стовпів, розташованих у колах, з висіченими зображеннями тварин і абстрактними символами. Це ставить під сумнів твердження, що суспільства мисливців-збирачів не мали достатнього рівня організації для створення монументальної архітектури.

Гунунг Паданг — піраміда, якій понад 16 тисяч років?

Третій загадковий об’єкт — Гунунг Паданг в Індонезії. Це пагорб, на поверхні якого збереглися базальтові блоки, що утворюють тераси. У 2023 році нові дослідження показали, що під цими шарами прихована складна багатоярусна структура, створена не природою, а людиною. Вік піраміди, за оцінками деяких вчених, — понад 16 000 років. Якщо це підтвердиться остаточно, Гунунг Паданг стане найстарішою відомою мегалітичною спорудою на планеті.

Гунунг Паданг має кілька слоїв

Раніше "Телеграф" розповідав про повернення із небуття в 10 тисяч років породи вовків. Вчені відродили їх завдяки генетичним експериментам. Проте вчені наголошують — еволюція не зупинялась, і хоча новостворена тварина має ознаки вимерлої, вона так само споріднена із сучасними і є по суті гібридом.