Росіяни націлилися на ще один регіон України: в CNN розповіли деталі

Зазначається, що це була б перша спроба російських окупантів захопити новий регіон України з 2022 року

Російські військові активізували спроби прорвати українську оборону в напрямку Новопавлівки. Це дало б росіянам можливість вийти в Дніпропетровську область та дало б російському лідеру Володимиру Путіну ще один потенційний козир на майбутніх мирних переговорах.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела та повідомлення українських військових і аналітиків. Зокрема українські медійні військові пишуть про активізацію боїв на південному заході Донецької області у напрямку населеного пункту Новопавлівка, звідки росіяни могли б вийти на територію Дніпропетровщини.

Зазначається, що це була б перша спроба російських окупантів захопити новий регіон України з 2022 року. Дніпропетровську область не зачепили прямі бойові дії "на землі", а захоплення хоча б невеликого клаптика її території дало б російському режиму козир на переговорах – можливо, Путін навіть висунув би претензії на ще один регіон України.

Зараз, за даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська перебувають на відстані шести кілометрів від адміністративного кордону Дніпропетровської області. Прикордонні громади регіону евакуюють.

"Для Путіна – і, цілком можливо, також для американських учасників переговорів – будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровська може розглядатися як корисна розмінна монета в майбутніх переговорах", – зазначає CNN.

З іншого боку, росіяни наступають дуже повільно. Міністерство оборони Великої Британії та західні аналітики зазначають, що темпи просування РФ протягом останніх шести місяців невпинно знижуються: в листопаді 2024 року росіяни захопили 730 кв. км української території, у березні 2025 року – тільки 143 кв. км.

Незважаючи на несприятливі оцінки, важливо зберегти деяку перспективу. Кількість території, яку захоплює Росія, залишається невеликою. Наприклад, її війська на південний захід від Покровська, що наступають на Дніпропетровську область, просунулися лише приблизно на 45 кілометрів (28 миль) далі, ніж рік тому. Командувач американських сил в Європі генерал Кристофер Каволі зазначив, що навряд чи росіянам вдасться наростити просування, оскільки Збройні сили України добре забезпечені та гарно укріпилися.

"Дуже важко уявити, що Україна програє цей конфлікт", – зазначив генерал.

Тим часом заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса заявив, що Росія готується до активізації бойових дій уже наприкінці квітня та у травні, головним напрямком удару може стати місто Покровськ. Також під загрозою залишаються Куп’янський, Лиманський, Запорізький та Новопавлівський напрямки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що новий наступ Росії на Харківську та Сумську області, про який попереджав президент України Володимир Зеленський, фактично вже розпочався. Ворог намагається повністю захопити Донецьку і Луганську області та частини Херсонської та Запорізької областей. Також росіяни прагнуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.