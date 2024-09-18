До +13 градусів вночі: якою буде температура у Києві вдень

Хмарність ненадовго затримається у місті

Найближчими днями у столиці очікується осіння прохолода з коливанням температур та переважно ясна погода. Хоча іноді на небі триматимуться хмари.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +21 до +25 градусів, а вночі коливатимуться в межах +13…17 градусів. Про це інформує Sinoptik.

Хмарна погода у середу, 18 серпня, передбачається на весь день. Опадів не прогнозується. Денна температура підвищиться до +21 градусу, а вночі зафіксувалась біля +17 градусів. Найбільші пориви вітру відбулись у нічний час — легкі 2 м/с.

Хмарність, яка триматиметься вранці четверга, 19 вересня, вдень зникне і до самого вечора триматиметься ясне небо. Температура вдень сягатиме +24 градусів, а вночі — +13 градусів. Сила вітру коливатиметься від тихих 1 м/с до легких 2 м/с.

П'ятниця, 20 вересня, також очікується ясною. Повітря вдень прогріється до +25 градусів, а вночі охолоне до +14 градусів. Потужність вітру в цей день не перевищить тихі 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну покине шквальний вітер. Прогнозом поділилась синоптикиня Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова.