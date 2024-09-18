До +13 градусов ночью: какой будет температура в Киеве днем

Облачность ненадолго задержится в городе

В ближайшие дни в столице ожидается осенняя прохлада с колебанием температур и преимущественно ясная погода. Хотя иногда на небе будут держаться облака.

Ночью столбики термометров покажут от +21 до +25 градусов, а ночью будут колебаться в пределах +13…17 градусов. Об этом сообщает Sinoptik.

Облачная погода в среду, 18 августа, предполагается на весь день. Осадков не прогнозируется. Днем температура повысится до +21 градуса, а ночью зафиксировалась около +17 градусов. Наибольшие порывы ветра произошли в ночное время – легкие 2 м/с.

Облачность, которая продержится утром четверга, 19 сентября, днем исчезнет и до самого вечера будет держаться ясное небо. Температура днем будет достигать +24 градусов, а ночью — +13 градусов. Сила ветра будет колебаться от тихих 1 м/с до легких 2 м/с.

Пятница, 20 сентября, также ожидается ясной. Воздух днем прогреется до +25 градусов, а ночью остынет до +14 градусов. Мощность ветра в этот день не превысит тихих 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину покинет шквальный ветер. Прогнозом поделилась синоптик Кировоградского областного центра по гидрометеорологии Виктория Виноградова.