Без дощів до кінця вересня: у якому регіоні затримається посушлива погода

Неочікувана інформація від спеціалістів

Початок осені здивував українців перепадами температур та змінною погодою. На тлі катаклізмів, які накрили Європу та призвели до руйнувань цілих міст, синоптики проаналізували ситуацію в нашій країні та дали свої прогнози.

Про ситуацію "Телеграфу" розповів директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. На думку фахівців, погодні умови в Україні зараз формуються під впливом складної взаємодії циклонів.

Центральні регіони України продовжують перебувати під впливом антициклону зі сходу. Температура повітря у Черкаському регіоні, наприклад, перевищує середні показники для вересня на 6-8 градусів за Цельсієм.

У найближчій перспективі дощі, які зможуть припинити ґрунтову посуху, не очікуються. Антициклон продовжуватиме "господарювати" у центральних регіонах України протягом ще кількох тижнів.

"На Черкащині температура повітря зараз відповідає середньому температурному фону липня. Зараз дуже теплі ночі. На жаль, рясні дощі не передбачаються. Зараз фіксується велика кількість загорянь в екосистемах. Посуха продовжуватиметься", — зазначив Віталій Постригань.

Також директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології наголосив, що найближчими тижнями в центральних регіонах настання метеоролічної осені очікувати не варто.

"Потоки повітря будуть поступово ставати прохолоднішими і свіжішими, але в найближчі кілька тижнів метеорологічна осінь так і не настане. Засуха і висока пожежна небезпека також зберігатимуться найближчим часом", — резюмував фахівець.

Коли буде в Україні бабине літо?

За словами українських синоптиків перший період бабиного літа вже минув на початку вересня. Тоді в Україні спостерігалася суха погода з температурою до +26°C. Другий період бабиного літа очікується у жовтні.

Для цього періоду характерна антициклональна погода без опадів. Нічні та ранкові температури зазвичай становлять +7-12°C. Точні дати цього періоду синоптики поки не називають, адже погодні умови залежать від багатьох факторів.

Цікаво, що нинішня осінь демонструє аномальні явища не лише в Україні, а й в Центральній Європі, яка іде під воду. Стихія наразі розбушувалася в Польщі та Чехії, частково торкнувшись Румунії та Австрії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вНайближчим часом вітряна погода в Україні ослабне. Очікується зменшення швидкості вітру у південно-західному напрямку. Опадів найближчими днями не передбачається.