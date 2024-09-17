У Києві знову забруднення повітря досягло критичного значення? Що відомо

Проблеми з повітрям у Києві не нові

Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ) попереджає про підвищений рівень забруднення атмосфери в столиці. У вівторок, 17 вересня вміст діоксиду азоту в Києві перевищив норму.

Прогноз на 18-19 вересня також невтішний: через суху та теплу погоду рівень діоксиду азоту в повітрі буде у 5 разів вищим за норму. Це може погано вплинути на самопочуття людей, повідомляється на сторінці УкрГМЦ у Facebook.

Водночас, у КМДА інформацію про забруднення повітря в Києві спростували. За їхніми словами, станом на вечір 17 вересня рівень забрудненості

повітря є низьким, гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин не перевищені.

Проблеми з повітрям у Києві не нові. У понеділок, 16 вересня, якість повітря також була незадовільною. Вона погіршилась через пожежі в області та несприятливу погоду.

Влада радила киянам закривати вікна, менше бувати на вулиці та пити більше води. Власникам очищувачів повітря радили вмикати їх на повну потужність. За даними SaveEcoBot, найбрудніше повітря було біля проспекту Відрадний у Солом’янському районі, найчистіше — на вулиці Лисичанській того ж району.

Раніше "Телеграф" писав, що бабине літо восени цьогоріч буде двічі. Другий період бабиного літа очікується у жовтні.