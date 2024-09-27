Залишились лічені тижні: коли в Києві очікуються перші заморозки

Прогноз ще може змінитись

Цього року в Україні тримається аномально тепла осінь. Проте незабаром очікується значне похолодання.

За прогнозом сайту meteo.ua, вже в жовтні у Києві можливі нічні заморозки. Зокрема, температура повітря може опуститися нижче 0 °C вже у другій половині місяця.

Так, 17 і 18 жовтня вночі можливі заморозки. Температура повітря може опуститись до -1 °C.

Водночас прогнозується, що в інші дні жовтня стовпчики термометрів не опускатимуться нижче нуля. Також не очікується значних опадів.

Варто зазначити, що, за даними pogoda.meta.ua, заморозків у жовтні не передбачається. Найнижча температура повітря становитиме +4 °C. Це очікується лише в нічні години наприкінці місяця: 23-25 жовтня. Протягом майже всього місяця денна температура буде вища 10 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в суботу, 28 вересня. Завдяки активному надходженню теплих повітряних мас із південного сходу, температурний фон в нашій країні прогнозується на досить високому рівні. Вдень подекуди повітря прогріється до +31 °C.