Дощі та багнюка змінять усе: у ЗСУ розповіли, як погода восени вплине на бойові дії

Швидкість просування армії РФ може знизитись

З приходом повноцінної осені зміняться погодні умови, які вплинуть на лінію фронту. Тобто є ймовірність, що інтенсивність бойових дій на лінії російсько-українського зіткнення зміниться.

Про це розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков в етері телеканалу "Ми-Україна". За його словами, ситуація на полі бою може бути не настільки інтенсивною, як влітку.

Офіцер додав, що на ситуацію на полі бою вплине зміна погодних умов, а саме – прихід осені з дощами, багнюкою тощо. В цих умовах місця розташування російської техніки буде краще виявлятися, а інженерне маскування буде більш затратним. Крім того, погодні умови грають значну роль на полі бою, особливо коли вони кардинально міняються.

"Коли дійсно прийде осінь, слякотна, з дощами, багнюкою, коли інженерне маскування стане більш затратним і краще будуть виявлятись місця розташування росіян, це вплине на ситуацію на полі бою. Це може призвести до того, що вона не буде настільки інтенсивною", — сказав офіцер 26-ї бригади.

До того ж дощі та розм'якшення ґрунту можуть значно знизити швидкість просування армії РФ на усіх напрямках з несприятливими умовами, а це, своєю чергою" змінить ситуацію на певних напрямках.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, скільки солдатів Росія перекинула на Курщину. Він також поділився успіхами ЗСУ на цьому напрямку. Водночас в Донецькій області продовжуються найважчі бої.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський назвав умови, які можуть закінчити війну і розкрив свій мирний план.