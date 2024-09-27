Подекуди до +31 і лише в одній області дощі: яка погода буде в Україні в суботу 28 вересня

Місцями буде досить спекотно

У суботу, 28 вересня, у більшості областей України очікується аномально тепла та суха погода. Завдяки активному надходженню теплих повітряних мас із південного сходу, температурний фон в нашій країні прогнозується на досить високому рівні. Вдень подекуди повітря прогріється до +31°С.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Так, за його словами, остання субота вересня порадує українців стабільною та теплою, а подекуди навіть спекотною погодою. Виняток становить лише західна частина країни, де місцями очікуються опади.

Погода в Україні у суботу, 28 вересня

У західних областях уночі місцями пройдуть невеликі дощі. Вдень очікуються помірні опади, подекуди грози. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17°С, вдень +21...+26°С. У Карпатах уночі +8…+13°С, вдень +15…+20°С.

У північних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, вдень +25...+30°С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, вдень +26...+31°С.

У південній частині та в Криму прогнозується погода без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19°С, вдень +26...+31°С.

У східних областях опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15°С, вдень +23...+28°С.

Нагадаємо, через аномально теплу погоду в Україні наприкінці вересня зацвіли дерева. У Дніпрі цвіте груша, а у Херсоні — каштани. Користувачі соцмереж почали активно обговорювати в коментарях таку природну аномалію.

Слід зазначити, що цвітіння деяких рослин вдруге (зазвичай восени) трапляється дедалі частіше. Така поведінка пояснюється тим, що аномально тепла погода восени обманює рослини, провокуючи повторне цвітіння. Вчені стверджують, що причиною повторного цвітіння саме каштанів є передчасне скидання листя, спричинене поразкою шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні серйозно зміниться погода. Вже найближчими вихідними погода в Україні почне змінюватися з теплої та сонячної, на більш прохолодну та осінню. Проте до остаточного стійкого зниження температури повітря ще далеко.