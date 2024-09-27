Остались считанные недели: когда в Киеве ожидаются первые заморозки

Прогноз еще может измениться

В этом году в Украине держится аномально теплая осень. Однако в скором времени ожидается значительное похолодание.

По прогнозу сайта meteo.ua, уже в октябре в Киеве возможны ночные заморозки. В частности температура воздуха может опуститься ниже 0 °C уже во второй половине месяца.

Так, 17 и 18 октября ночью возможны заморозки. Температура воздуха может опуститься до -1 °C.

В то же время прогнозируется, что в другие дни октября столбики термометров не будут опускаться ниже нуля. Также не ожидается значительных осадков.

Следует отметить, что, по данным pogoda.meta.ua, заморозков в октябре не предполагается. Самая низкая температура воздуха составит +4 °C. Это ожидается только в ночные часы в конце месяца: 23-25 октября. В течение почти всего месяца дневная температура будет выше 10 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в субботу, 28 сентября. Благодаря активному поступлению теплых воздушных масс с юго-востока, температурный фон в нашей стране прогнозируется на достаточно высоком уровне. Днем воздух прогреется до +31 °C.