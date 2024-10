Після розголосу поліція прокоментувала ДТП з "Океаном Ельзи" та блогером

За даними правоохоронців, усі потерпілі отримали медичну допомогу

Співробітники поліції прокоментували нещодавню дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва. Воно сталося 10 жовтня, коли гурт "Океан Ельзи" давав свій концерт у столиці.

Про це повідомила прес-служба ГУНП України у Києві. За даними правоохоронців, 24-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на тротуар та наїхав на дівчину та чоловіка, які перебували на території закладу громадського харчування. Це сталося на вулиці Саксаганського.

В результаті 24-річна дівчина опинилася в лікарні, їй надали допомогу, а потім відпустили додому. 35-річний чоловік сам звернувся до лікарів зі скаргою на біль у нозі. Йому було надано допомогу без госпіталізації.

Поліцейські перевірили водія на наявність алкоголю у крові. Попередні результати показали, що він був тверезим. Також винуватець ДТП пройшов медичний огляд у одному із закладів охорони здоров’я. Наразі поліцейські очікують на результати експертизи.

Нагадаємо, у день аварії винуватець ДТП заявив, що є членом команди "Океану Ельзи" і що його "відмажуть". Насправді він не мав жодного відношення до рок-гурту, а був особистим водієм відомої блогерки та власниці бренду ONE BY ONE Лідії Сметани.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українці висловили своє невдоволення тим, що під час концерту гурту "Океан Ельзи" співробітники поліції та ТЦК забирали людей.