Повернуться до лікування подорожником: США завдали відчутного удару по російській медицині

Це вже не перший випадок, коли російських науковців відрізають від міжнародних баз даних

США закрили доступ для Росії до важливих медичних баз даних. Тепер російські вчені не зможуть використовувати інформацію про хвороби Альцгеймера, Паркінсона, онкологію та інші захворювання для своїх досліджень.

США внесли Росію до списку "країн, що викликають занепокоєння", разом із Китаєм, Іраном, КНДР, Кубою та Венесуелою. Про це пишуть російські ЗМІ.

Заборона стосується "сховищ даних з контрольованим доступом", які підпорядковуються Національним інститутам здоров'я США. У цих базах міститься інформація про американців з психічними розладами, онкологічними захворюваннями, алкогольною та наркотичною залежністю.

Також була заблокована база даних SEER, яка містить статистику щодо онкологічних захворювань по всіх штатах Америки.

Рішення про закриття доступу базується на указі, який підписав Джо Байден у лютому 2024 року. Колишній президент США заявив, що деякі країни намагаються отримати доступ до особистих даних американців, і це становить загрозу для безпеки США.

Це вже не перший випадок, коли російських науковців відрізають від міжнародних баз даних. У червні 2022 року їм закрили доступ до бази мутацій HGMD, яку часто використовують для дослідження онкологічних захворювань.

За словами видання, вчені кажуть, що без цих даних буде складніше проводити дослідження та розробляти нові ліки. Без доступу до міжнародних баз медичних даних Росія опиниться у ще більшій технологічній ізоляції. Втім, росіяни сподіваються, що до цих баз даних можна буде заходити через VPN, як вони це вже роблять з іншими іноземними сервісами.

Тим часом російська влада планує створити власну "Національну базу генетичної інформації" до вересня 2025 року. Оператором цієї системи буде "Курчатовський інститут", а відповідальним за її запуск – Міністерство освіти і науки Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі розповіли про реакцію США на вимогу зняти санкції з Росії. Про це повідомив заступник глави міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Сергій Рябков.