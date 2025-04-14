Міноборони керував не Умєров? В Раді зробили цікаву заяву щодо гучного звільнення генерала

Гаврилюка називали "останнім дорослим в Міністерстві оборони"

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який звільнився з посади першого заступника міністра оборони, фактично керував оборонним відомством. Він ухвалював багато складних рішень.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів член оборонного комітету парламенту Сергій Рахманін. За його словами, Гаврилюка називали "останнім дорослим в Міністерстві оборони" і це на 100% правда.

Рахманін пояснює, що генерал-лейтенант справді мав складний характер, але вмів примати важкі рішення і керувати оборонним процесом, навіть не обіймаючи посаду безпосередньо міністра оборони.

"(Гаврилюк - Ред.) Це людина, яка 100% розуміється на військовій справі, на постачанні на озброєння; це людина, яка не боялася брати на себе відповідальність і ухвалювати рішення. А це рідкісна чеснота для наших управлінців особливо, на жаль, для Міністерства оборони. Це мій особистий погляд, але я думаю, що якби прибрати з Міністерства оборони міністра і решту заступників — це було б менш відчутною втратою, ніж втрата одного Гаврилюка", — каже член оборонного комітету.

Він додає, що спочатку Гаврилюк дійсно займався закупівлями, але потім, дійшовши до посади першого заступника, його спектр відповідальності значно розширився. За словами Рахманіна, Гаврилюк не боявся ухвалювати рішення, які могли бути суперечливими, непопулярними, але потрібними.

"Він (Гаврилюк — Ред.) керував Міністерством оборони, тим чим мав би займатися безпосередньо міністр. Так чи інакше можна ставитися до Рустема Енверовича (Умєрова - Ред.), але міністерством він не керував і не керує", — наголосив Рахманін.

За словами нардепа, генерал-лейтенанту Гаврилюку вдавалось знаходити спільну мову з Генштабом та зокрема Збройними силами, з чим нерідко виникають проблеми у цивільних.

Нагадаємо, журналістка та членкиня Громадської антикорупційної ради (ГАР) при Міноборони Тетяна Ніколаєнко припускала, що причиною звільнення Гаврилюка міг стати його конфлікт з Умєровим. Слід зауважити, що за останній рік посади втратили одразу декілька значущих осіб в Міноборони. Зокрема, Дмитро Клименков, який був заступником Умєрова і займався закупівлями озброєння.

Щодо закупівель для армії, то початок року запам’ятався резонансним скандалом навколо переформатування АОЗ - агенції, яка й має займатись оборонними закупівлями. Врешті посаду керівника АОЗ зайняв Арсен Жумаділов. Рішення не продовжувати контракт з Мариною Безруковою прийняв Рустем Умєров, що викликало бурхливу реакцію суспільства. Втім, після обміну звинуваченнями скандал зник з публічної площини.