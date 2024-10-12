Українці накинулися на Океан Ельзи після "бусифікації" на виході з концерту в Києві

Проте є й протилежна думка

Ввечері у п'ятницю, 11 жовтня, співробітники ТЦК разом із Національною поліцією провели масові рейди в різних містах України. Зокрема вони прийшли під Палац спорту після того, як там завершився концерт гурту "Океан Ельзи" та забирали відвідувачів у буси. В мережі бурхливо відреагували на "пакування" фанатів.

Українці висловлюють своє обурення під анонсами "Океану Ельзи" у соцмережах. Люди критикують цю ситуацію та іронізують.

"Дуже гарний концерт, сподобалось, що ТЦК організували розвезення", "ТЦК вас теж дуже люблять! Збирайте аудиторію для них ще, їм дуже зайшло і просять добавки. Чпокі вас, давайте статистику повернення квитків в студію", "Цікаво, у наступні дні теж аншлаг буде?", "Що робиться після концерту?? Святослав Вакарчук , це вже якийсь тотальний сюр. Люди прийшли — донати відповідно будуть, але виходить цього мало? Веселі брате часи настали…", "Концерт в палаці спорту спеціально організували, щоб потім ТЦК хапали людей на вході?!", "Ви бачили, що відбувалося на виході з залу? Молодих хлопців хапали кадрові військові, які мали б виконувати свій обовʼязок, їх держава готувала до цього багато років!", — пишуть українці.

Натомість ветеран Олег Симороз обурився тим, що ЗМІ зробили "сенсацію" з того, що під час війни в чоловіків перевірили військово-облікові документи. Він пише, що "пару криків створило шикарну картинку для російської пропаганди".

Варто зазначити, що це був перший із серії концертів "Океану Ельзи" в Україні. Однак реакція фанатів була миттєвою — невдовзі після "бусифікації" чоловіків на виході з концерту, квитки на наступні масово почали здавати.

Як писав "Телеграф", тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз пояснив, як саме виявлятимуть військовозобов'язаних, які не оновили свої дані. За його словами, їх виявляють "під час заходів оповіщення" та передають поліції. Схоже, саме це й відбувалося під Палацом спорту у Києві після концерту "ОЕ".