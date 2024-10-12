Облава ТЦК на фанатів "Океану Ельзи" після концерту: чи законно це

Закон не накладає обмежень на місце проведення заходів з оповіщення населення ТЦК

Після того, як ТЦК нагрянули на концерт Океану Ельзи в Києві, у мережі піднялася хвиля обурення. Однак закону це не суперечить.

Річ у тім, що місце, де має вручатися повістка, законом не визначено. Тому її можуть видати будь-де — за місцем проживання, на зупинці, блокпосту, просто на вулиці. Не є винятком також такі громадські місця, як концерти та ресторани.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий раніше пояснював, що представники ТЦК можуть вручати повістки військовозобов’язаним громадянам у будь-якому публічному місці. Жодних обмежень у цьому плані немає.

"Заходи щодо оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи (є відповідні обов’язки у керівників підприємств, установ та організацій щодо виконання цих заходів), та й де завгодно", — сказав Новосядлий.

Постанова Кабміну №560 визначає, що уповноважені представники ТЦК або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (ВОД в електронній формі) разом із документом, що засвідчує особу.

Перевірка ВОД у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) – уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими.

У разі виявлення, що громадянин порушує правила військового обліку, виявлення невідповідності військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів, старший групи оповіщення (який згідно з постановою 560 має бути представником ТЦК) пропонує чоловікові пройти у ТЦК. Там його беруть на військовий облік та пропонують пройти ВЛК.

Як повідомляв "Телеграф", начальник Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Андрій Мороз пояснив, як виявляють чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані. Зокрема це відбувається під час проведення заходів щодо оповіщення.