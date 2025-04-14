Росіяни скидають з дронів касетні міни з таймером. Як вони виглядають і в чому небезпека

Авіаексперт пояснив, де і коли активно використовували касетні міни

Російські окупанти почали застосовувати нову тактику використання безпілотників, тому споряджають їх касетними боєприпасами, які детонують по спливанні певного часу. Особливу небезпеку вони можуть становити для мирних жителів.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Він пояснив, як виглядають ці вибухонебезпечні предмети.

— Якщо ви бачите циліндричні трубки (завдовжки 35-40 см, діаметром близько 5 см, по осі й упоперек яких зроблена насічка з квадратиків), таку цікаву штучку, не підходьте до неї, намагайтесь триматися якомога далі, — каже авіаексперт.

За його словами, слід викликати всі можливі служби і зробити так, щоб інші люди (особливо діти) не наближалися до цих предметів.

Касетна міна з таймером

— Росіяни використовують дві дивні ідеї: суббоєприпасу від касетних бойових частин і від мін. Історія цих вибухових пристроїв тягнеться ще з 1980-х років, коли вперше подібні міни-пастки були застосовані ізраїльтянами у війні з Ліваном. Основна ідея була — підрив морального духу, бо це було неочікувано, був страх, що десь щось може вискочити, вибухнути і створювало панічні настрої, — пояснює аналітик.

Він нагадав, що під час бойових дій у Югославії використовували багато конкретно касетних боєприпасів. А Радянський Союз в Афганістані застосовував бомбу ПФМ1.

— Це маленькі пластикові пристрої, які викидали з літаків або гвинтокрилів, і вони фактично зупиняли ворога, якщо він починав десь проходити. Треба дочекатися, коли буде експертиза і стане зрозуміло, який там механізм детонації, як воно взагалі працює, яка дальність дії й інші параметри цього пристрою, — закликав Костянтин Криволап.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про посилення ударів ворожих безпілотників.