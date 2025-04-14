У Кремлі похвалили Віткоффа і очікувано збрехали про трагедію у Сумах

Пєсков спробував вдати, що РФ нібито не б’є ракетами по мирним людям

Через добу після російського ракетного удару по Сумах, який забрав життя десятків людей, у тому числі дітей, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив із цинічними заявами. Він, зокрема, відповів на слова Трампа, що "це була помилка", тобто нібито "помилковий удар".

Під час розмови з представниками ЗМІ журналіст ставить Пєскову питання про страшний удар по Сумах. Він просить прокоментувати слова американського лідера про нібито "помилки" та заяви пропагандистських ресурсів, що удар був нібито за "зборами військових". На це прессекретар Путіна каже:

"У цьому випадку йдеться про хід спеціальної військової операції (тобто повномасштабної війни в Україні, — Ред.) і орієнтуватися потрібно лише на ту інформацію, яку надає наше оборонне відомство (Міноборони РФ, — Ред.)".

При цьому важливо врахувати, що саме російське Міноборони видає, що нібито "ЗС РФ у неділю завдали удару "Іскандерами" за місцем наради командного складу української оперативно-тактичної групи "Північний" у Сумах".

Однак удар був саме по мирних людях, по людній вулиці в центрі міста вранці у вихідний, коли там велика кількість людей.

"Внаслідок поразки мети знищено понад 60 військовослужбовців ЗСУ", — брешуть у Міністерстві оборони РФ, не забуваючи звинуватити в тому, що сталося, Україну.

Тим часом Пєсков упродовж розмови заявляє, що нібито російські військові "б’ють лише по військових цілях".

"Російські військові завдають ударів (нібито, — Ред.) виключно по військових та навколовоєнних об’єктах в Україні", — сказано Пєсковим у відповідь на запитання російського журналіста.

Інші заяви Пєскова

Також Пєсков заявляє, що можливість зустрічі президентів РФ та США на зустрічі Путіна та Віткоффа, яка відбулася нещодавно, не обговорювалася. До речі, він назвав надзвичайно корисними контакти глави Кремля з Віткоффом.

РосЗМІ пишуть, що Пєсков не підтвердив повідомлення турецьких ЗМІ про те, що Росія 15-16 квітня візьме участь у переговорах в Анкарі щодо безпеки у Чорному морі.

Ракетна атака по Сум 13 квітня

Росіяни атакували місто Суми двома балістичними ракетами. Удари припали по центру міста, де було багато людей, у тому числі на вулиці, в автомобілях та громадському транспорті. Як повідомили у Сумській МВА, саме другий удар став тим, що спричинив великі людські втрати.

Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор.

Також політолог розповів, куди вдарили росіяни у Сумах, за його словами, військових там не було.

Після удару по Сум мер Конотопу вимагав відставки глави ОВА.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що опинився в епіцентрі удару росіян.

Російський удар по Сумах у Вербну неділю забрав життя 34 людей, у тому числі двох дітей. Відомо також про більш ніж 100 поранених.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після атаки РФ на Суми Мерц анонсував постачання Україні далекобійних ракет.