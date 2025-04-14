Помер відомий український дослідник карт Таро: що про нього відомо

Він видав першу в історії україномовну колоду Таро

У неділю, 13 квітня, помер відомий український дослідник карт Таро Андрій Костенко. Він був одним з головних рушіїв езотеричного ренесансу в пострадянському просторі.

Про це повідомила його соратниця Анна Пароваткіна. За її словами, Андрій Костенко став однією з ключових фігур у становленні українського езотеричного руху ще з початку 1990-х.

Його ім’я пов’язане з легендарним київським видавництвом "Софія", яке стало платформою для поширення глибинних знань серед нового покоління читачів. Разом з Андрієм Сидерським, він був першим українським перекладачем творів Карлоса Кастанеди, відкриваючи для українського читача інший вимір сприйняття духовності та світобачення.

Втім, справжній слід у культурі Костенко залишив як дослідник та систематизатор знань про Таро. Він визнаний одним із найглибших знавців історії Таро у світі, а останніми роками його внесок у створення повноцінного українського тарознавства важко переоцінити, як пише Пароваткіна.

Після 2022 року, попри війну, Андрій Костенко не зупинився. Він ініціював створення першої професійної українськомовної спільноти тарологів, заснував спеціалізований журнал "Бюлетень українського тарознавства", видав першу в історії україномовну колоду Таро Уейта. Також перевидав власні фундаментальні дослідження українською мовою.

Як розповідає соратниця Костенка, лише за місяць до смерті він встиг зорганізувати ще одну спільноту. Цього разу для дослідників системи Ленорман, запросивши до участі світових фахівців, зокрема Марі Грір.

Однак серце діяча не витримало. За словами близьких, останні масовані бомбардування Києва стали фатальними. Він болісно переживав трагедії війни, гостро відчував біль народу та країни.

"Ненависть до росіян перетворила його на людину, яка завдяки власній принциповості за лише 3 роки особисто започаткувала українське тарознавство: до того практично вся езотерична література виходила російською та у Росії, і тарологія "по факту" залишалася російською", — пише Анна Пароваткіна.

Анна Пароваткіна опублікувала фото Андрія Костенко

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