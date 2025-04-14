П'ять дітей і батьки непрацездатні: яка виплата передбачена малозабезпеченій сім'ї

Виплата малозабезпеченій сім'ї зі 7 осіб складатиме понад 25 тис. грн

Малозабезпечені родини в Україні продовжують отримувати соціальні виплати від держави. Вона передбачена і тим домогосподарствам, де усі дорослі непрацездатні особи.

"Телеграф" вирішив дізнатись, на яку суму допомоги очікувати малозабезпеченим сім'ям, де є п'ятеро дітей та батьки, які є особи з інвалідністю. Для цього ми використали спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, якщо в родині є двоє непрацездатних батьків, дві дитини віком до 6 років, дві дитини від 6 до 18 років, а також одна дитина від 18 до 23 років, а сукупний дохід всіх членів сім'ї складає 0 гривень, то їм призначать 25813,70 гривні допомоги.

Однак особа може припуститися помилки, коли підраховувала сукупний дохід родини. Тому такий розмір допомоги є приблизним і може відрізнятись від того, який нараховуватиметься органами соціального захисту населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде для малозабезпеченої сім'ї виплата, якщо в ній троє студентів та батьки, що не працюють.