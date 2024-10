После огласки полиция прокомментировала ДТП с "Океаном Эльзы" и блогером

По данным правоохранителей, все потерпевшие получили медицинскую помощь

Сотрудники полиции прокомментировали недавнее дорожно-транспортное происшествие в центре Киева. Оно случилось 10 октября, когда группа "Океан Эльзы" давала свой концерт в столице.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киеве. По данным правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на тротуар и наехал на девушку и мужчину, которые находились на территории заведения общественного питания. Это случилось на улице Саксаганского.

В результате 24-летняя девушка оказалась в больнице, ей оказали там помощь, а потом отпустили домой. 35-летний мужчина сам обратился к врачам с жалобой на боль в ноге. Ему была оказана помощь без госпитализации.

Полицейские проверили водителя на наличие алкоголя в крови. Предварительные результаты показали, что он был трезвым. Также виновник ДТП прошел медицинское освидетельствование в одном из заведений здравоохранения. Сейчас полицейские ожидают результатов экспертизы.

Напомним, в день аварии виновник ДТП заявил, что является членом команды "Океана Эльзы" и что его "отмажут". На самом деле, он не имел никакого отношения к рок-группе, а был личным водителем известной блогерши и владелицы бренда ONE BY ONE Лидии Сметаны.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцы выразили свое недовольство тем, что во время концерта группы "Океан Эльзы" сотрудники полиции и ТЦК забирали людей.