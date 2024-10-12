Улюблена пісня ухилянтів — "Відпусти": мережу розриває мемами на "бусифікацію" після концерту Океану Ельзи

Інцидент став поштовхом до іронії

Українці відреагували мемами та жартами на облаву ТЦК після концерту гурту "Океан Ельзи" у Києві ввечері у п’ятницю, 11 жовтня. Багато з них досить смішні.

"Телеграф" зібрав у мережі найяскравіші меми на цей інцидент. Автор одного з них з іронією перерахував улюблені пісні ТЦК із репертуару Океану Ельзи — "Не йди", "Все буде добре", "На лінії вонгю", "Стріляй". Водночас улюблені пісні ухилянтів — "Не питай", "Поясни", "Відпусти", "Дякую", "Я їду додому".

Сюжет ще одного мема – прибиральниця, яка могла випускати відвідувачів концерту через задній хід. На ньому — щаслива жінка похилого віку з "віялом" купюр у руці. Є й інші жарти на цю тему.

Нагадаємо, у Києві ввечері 11 жовтня ТЦК прийшли до Палацу спорту після завершення концерту гурту "Океан Ельзи". Почалися перевірки документів та "бусифікація". Деяких молодих чоловіків насильно затягували до автобусів. Незабаром у мережі почали активно перепродавати квитки на наступні концерти ОЕ, охочих після концерту потрапити у "обійми" ТЦК виявилося небагато.

Як повідомляв "Телеграф", у мережі бурхливо відреагували на "пакування" фанатів. Українці висловлюють своє обурення під анонсами "Океану Ельзи" у соцмережах.