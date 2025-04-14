Краще Путін, ніж Трамп? В ЄС заговорили про російський газ - ЗМІ

Побоювання щодо енергетичної безпеки наростають

В Європі наростають побоювання щодо власної енергетичної безпеки. Наразі ЄС отримує газ від США, але почались розмови про російський газ, транзит якого зупинили ще у 2022 році.

Як зазначає Reuters, енергетична безпека Європи стає крихкою. ЄС вже долав енергетичну кризу у 2022-2023 роках, але її відлуння відчутне і досі.

На тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа та зміни міжнародних відносин у Європі наростають побоювання щодо газової залежності від Штатів. Тому керівники деяких компаній вже заготовили, здавалось про немислиме: імпорт російського газу. Йдеться і про російського державного гіганта "Газпром".

Проте наразі це розмови, але більшість розуміє, що зміна енергетичної політики ЄС буде складної. Особливо, враховуючи, що вторгнення Росії в Україну в 2022 році змусило Європейський Союз відмовитись від імпорту російських енергоресурсів до 2027 року.

Але Європа має обмежені можливості, вона не може забезпечити себе газом сама. До того ж альтернативний варіант в питанні газу наразі фактично завмер на місці. Адже переговори з Катаром щодо збільшення постачання газу зайшли в глухий кут. І навіть попри те, що в ЄС пришвидшили розгортання відновлюваних джерел енергії, ці темпи недостатньо швидкі, щоб дозволити Європі почуватися в енергетичній безпеці.

"Якщо в Україні буде розумний мир, ми можемо повернутися до потоків у 60 мільярдів кубічних метрів, можливо, 70, на рік, включаючи СПГ", — сказав Дідьє Холло, виконавчий віцепрезидент французької Engie, в інтерв’ю Reuters.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Сенаті США представили законопроєкт про мита на російські енергоносії.