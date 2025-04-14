Реальність інша? У Зеленського прокоментували цифри втрат ЗСУ, озвучені CBS News

Трамп також висловився про програму "60 Minutes" каналу CBS

Президент України Володимир Зеленський не казав в новому інтерв'ю CBS, що за час повномасштабного вторгнення загинуло до 100 тисяч українських військових. Також є й інші речі, яких очільник держави не озвучував, а в матеріалі вони з'явились.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Нікіфоров, передає LIGA.net. За його словами, в публічну версію інтерв'ю увійшло кілька даних та слів, які президент не озвучував.

Зауважимо, що інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським випустила програма "60 Minutes" телеканалу CBS News. У ній закадровим голосом кажуть про нібито до 100 000 загиблих українських військових під час повномасштабної війни, хоча очільник держави не називав такі цифри.

"1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 убитих мирних жителів і до 100 000 – українських військових", – йдеться в сюжеті "60 Minutes" поміж словами президента.

Зеленський в інтерв'ю сказав, що "наш народ платить найвищу ціну".

"Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з погляду фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", – наголосив президент.

Водночас звідки вищенаведені дані, канал не уточнює, тому їх правдивість ставиться під сумнів. До того ж президент США Дональд Трамп також розкритикував програму "60 Minutes".

Трамп вважає, що телеканал "вийшов з-під контролю й повинен заплатити за це велику ціну". Він додав, що проти "60 Minutes" подано позов за фальсифікацію президентських виборів 2024 року, адже в інтерв'ю з Камалою Гарріс, кандидаткою від демократів, Трампа нібито загадують у принизливій та наклепницькій формі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп сухо висловився про ракетну атаку Росії по Сумах.