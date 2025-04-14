Суми повністю затягло димом. Росія знову ударила по місту, що відомо (фото, відео)

Дим видно з будь-якого куточка міста

Минула доба з нищівного російського удару по Сумах у Вербну неділю. По обіді місто знову атакували. Цього разу — за допомогою безпілотників.

Як повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар, у місті чули одразу кілька вибухів, які прозвучали одним за одним.

У відео чиновник повідомив, що причиною гучних звуків, ймовірно, став той шахед, який кружляв над містом приблизно півтори години. Як видно на фото та відео, опублікованих Артемом Кобзарем, після вибуху над містом піднімається дим.

Пожежа дуже сильна, повідомляють у місцевих соцмережах. Ширяться фото та відео густого чорного диму, який окутав місто.

Наразі не відомо, куди міг поцілити безпілотник. Чекаємо офіційної інформації від ДСНС та поліції Сумської області.

Згодом монітори повідомляли, що на місто летять ще безпілотники, але за деякий час їх перестали фіксувати локаційно.

Ракети "Іскандер", дві з яких 13 квітня влучили по Сумах і спричинили загибель 34 людей, летять зі швидкістю 2 км за секунду. У мешканців прикордонних міст та містечок є максимум хвилина, аби сховатись. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, коли коментував наслідки удару.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що після атаки РФ на Суми Мерц анонсував постачання Україні далекобійних ракет. Названо єдину умову.