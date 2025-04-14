Дев’ять пропусків. У Наглядовій раді НСТУ завівся затятий прогульник: яка доля на нього чекає

"Телеграф" отримав інформацію щодо пропусків засідань з боку Бобиренка

Відомий дослідник телевізійних аудиторій Орест Білоскурський звернув увагу, що один із членів Наглядової ради "Національної суспільної телерадіокомпанії України" (НР НСТУ) Віктор Бобиренко був відсутній на засіданнях дев’ять разів.

Головний редактор видання "Телеграф" Ярослав Жарєнов звернувся із запитом до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, щоб отримати відповіді на низку питань з цього приводу.

У зворотній заяві було зазначено, що Орест Білоскурський справді спрямовував до них своє звернення та отримав на нього відповідь.

Наше видання поцікавилося також, чи може Нацрада з питань телебачення та радіомовлення підтвердити чи спростувати інформацію про пропуски засідань з боку Бобиренка.

"Щоби отримати достовірні офіційні дані, Національна рада надіслала лист голові Наглядової ради НСТУ Світлані Остапі з проханням надати інформацію про відвідування засідань членами наглядового органу упродовж 2020–2025 рр., зокрема і В. Бобиренком", — йдеться у відповіді.

Нам також повідомили, що із протоколів засідань Наглядової ради підтверджується інформація, що Бобиренко пропустив 9 засідань Нацради протягом 2020-2025 років. При цьому в протоколах не зазначено причини його відсутності. У зв’язку з інформацією, якої бракує, Нацрада звернулася до голови НСТУ за цими даними. Однак поки що відповідь не була отримана.

"Телеграф" цікавиться у своєму запиті, чи прийматиме Нацрада з питань телебачення та радіомовлення рішення про припинення повноважень члена НСТУ Бобиренка.

"Національна рада завжди діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У разі підтвердження інформації, що член Наглядової ради НСТУ В. Бобиренко без поважних причин був відсутній на трьох засіданнях Наглядової ради НСТУ усупереч вимозі пункту 9 частини першої статті 10 Закону України "Про суспільні медіа України", буде ухвалено відповідне рішення", — відповіли нам.

При цьому у відповіді "Телеграфу" було зазначено, що Національна рада не наділена повноваженнями стежити за діяльністю Наглядової ради НСТУ.

"Однак за наявності інформації в Наглядової ради про кількість безпідставних пропусків засідань її членами, Наглядова рада повинна була самостійно, відповідно до своїх обов’язків, реагувати на таку ситуацію та ініціювати перед Національною радою розгляд питання про припинення повноважень члена Наглядової ради, що порушив норми Закону", — йдеться у відповіді.

Саме Наглядова рада суспільного мовника неодноразово наголошувала на важливості прозорості та неупередженості у своїй діяльності. Тому виникає запитання, а чому не в даному разі?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скандальний народний депутат України Вадим Столар опинився у топі прогульників Верховної Ради.