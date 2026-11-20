У Києві є загиблі та постраждалі

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У п'ятницю, 20 листопада, з раннього ранку було зафіксовано пуски ракет "Калібр" на Україну. Росія підготувала масований обстріл, адже також в усі борти Ту-95мс і Ту-160, які були в повітрі, здійснили пуски.

Як повідомили Повітряні сили, входження ракет у повітряний простір України очікується близько 06:30. Монітори пишуть про понад 50 ракет, які Росія скерує на українські міста.

07:50 У Києві 7 поранених госпіталізували. Внаслідок атаки постраждало 15 осіб. Окрім того, у Львові та області введено аварійні відключення електроенергії.

У польському Любліні оголосили повітряну тривогу та включили сирени.

07:40 У Хмельницькому пролунали вибухи.

Ситуація у повітряному просторі по ракетних атаках

07:30 У Львові та Сумах чутно вибухи. Монітори пишуть, що одна ракета нібито перетнула кордон з Польщею.

07:25 Майже всі ракети беруть курс на західні регіони. Більшість атакуватиме енергетику, пишуть монітори.

07:15 Троє людей загинули внаслідок атаки РФ на Київ, — КМДА. За попередніми даними, це працівники "Київводоканалу". Також постраждало 15 людей. Усі отримують необхідну допомогу.

07:13 У Харкові зранку прилетіло по медичному закладу та житловому комплексу в Шевченківському районі. За даними мера Ігоря Терехова, через влучання по лікарні постраждало четверо людей.

07:10 Близько 50 ракет зараз у повітряному просторі України.

07:07 Вибухи пролунали в Дніпрі та Івано-Франківську. Нові ракети заходять через Чернігівську область.

07:04 Близько 35 крилатих ракет у повітрі. Одна позначка на карті може бути групою цілей.

06:55 "Калібри" курсом на Львів. У місті лунають сильні вибухи, передає кореспондентка "Телеграфу". Також чутно роботу ППО.

06:52 У Києві та Львові пролунали потужні вибухи.

06:50 Перші крилаті ракети з Ту-95мс і Ту-160 залітають через Харківщину.

06:45 Перша група ракет летить на південь від Тернополя, поки у бік Бурштина. Друга група — курсом на/через Жмеринку. Також зафіксована балістика на Київ.

06:40 Перші крилаті ракети дісталися Хмельниччини.

06:33 У Києві пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закритий, — Кличко. Окрім цього:

є пошкодження на Дарницькому мості.

було знову влучання і в Південний міст. На ньому рух наразі залишається в обмеженому режимі.

дозволений рух тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.

06:30 На Вінниччину 13 крилатих ракет. Далі на Хмельниччину або Буковину.

06:25 У Києві пролунали вибухи. Зафіксовано ракети курсом на Бровари.

"Це була вже 7-ма хвиля атаки балістикою по місту. Загалом за ніч і ранок застосовано близько 30 ракет, майже всі — по енергетичній і транспортній інфраструктурі", — пишуть монітори.

06:22 Додалась загроза балістики, ймовірний курс Київ та область.

06:18 Усі "Калібри" тримають курс на Захід України. Друга група "Калібрів" залітає на Миколаївщину, рухається таким же курсом, як і попередні.

"Разом з Х-101 та "Калібрами" вранці можемо очікувати від 50 крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що щонайменше 12 бортів борті Ту-95мс і Ту-160, які були в повітрі, здійснили пуски крилатих ракет. Також є пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Перші крилаті ракети пролітають Бериславський район у бік Нового Бугу/Козанки.

"До 6 Калібрів на Кіровоградщину!" — пишуть монітори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія проводить випробування реактивного безпілотника "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год.