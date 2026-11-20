Найширший у столиці та з мостом для потягів

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Унаслідок російської балістичної атаки на Київ у ніч проти 20 листопада пошкоджено Дарницький міст. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, зазначивши, що фахівці зможуть оцінити масштаби руйнувань після завершення повітряної тривоги.

Дарницький міст з'єднує правий і лівий береги Дніпра та є важливим елементом транспортної інфраструктури столиці. "Телеграф" розповідає, коли його побудували, яку роль він відіграє у сполученні між районами Києва та чому ця переправа має важливе значення.

Де розташований Дарницький міст

Дарницький залізнично-автомобільний мостовий перехід проходить через Дніпро та з'єднує правобережну частину Києва в районі Видубичів із лівобережною, зокрема Дарницею та Березняками. Він забезпечує автомобільне й залізничне сполучення між двома берегами столиці.

Дарницький міст вважається найширшим мостом столиці. Його ширина становить 43,8 метра. Міст має шість автомобільних смуг — по три в кожному напрямку — та дві залізничні колії. Його довжина становить приблизно 1,066 км.

Дарницький міст поєднує автомобільний і залізничний рух між берегами Дніпра

Коли побудували Дарницький міст

Сучасний Дарницький залізнично-автомобільний міст почали будувати у 2004 році. Проєкт передбачав створення переправи, якою могли б користуватися як потяги, так і автомобілі, що мало покращити транспортне сполучення між правим і лівим берегами Києва.

Залізничний рух мостом запустили 27 вересня 2010 року. 17 грудня того ж року відкрили автомобільне сполучення з лівого берега на правий, а 31 березня 2011 року — у зворотному напрямку.

Дарницький міст

Чому міст важливий для столиці

Дарницький міст є одним із переходів, які забезпечують сполучення між правобережною та лівобережною частинами Києва. Він використовується автомобілістами для пересування між районами столиці та має важливе значення для залізничного руху.

Будівництво нового мосту мало, зокрема, зменшити навантаження на інші переправи через Дніпро, серед яких міст Патона та Південний міст.

Дарницький міст також став локацією для зйомок кліпу американської співачки Майлі Сайрус. У 2018 році вона знімала тут відео на пісню Nothing Breaks Like a Heart.

Як повідомляв "Телеграф", з 9 листопада у Києві почали діяти резервні схеми транспортного сполучення між лівим і правим берегами.