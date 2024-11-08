Хмарність, похолодання та туман: чого ще очікувати від погоди в Києві на вихідних

У місті також передбачаються дощі

Хмарність і досі тримається у столиці. Місцями йдуть дощі. Найближчими днями не варто очікувати на поліпшення погоди, адже до цих двох явищ додасться ще невелике похолодання.

Синоптики також попереджають про туман, який очікується у суботу та неділю. Про це свідчать дані Meteofor.

У п'ятницю, 8 листопада, хмарна погода протримається всю добу. Ввечері можливі дрібні дощі. Температура повітря вдень прогріється до +7 градусів, а вночі вона охолоне до +4 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — помірні 6 м/с.

Субота, 9 листопада, також принесе у місто мінливу хмарність, але без дощу. Вранці прогнозується туман. Денна температура сягне +7 градусів, а вночі вона опуститься до +4 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить слабкі 4 м/с.

Наступного дня, 10 листопада, також передбачається мінлива хмарність, але опадів вона не принесе. Містянам також варто готуватись до туману, який протримається у першій половині доби та ввечері. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +6 градусів, а вночі — +2 градусів. Найбільша потужність вітру прогнозується вдень — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну суне хмара брудного повітря. Частину областей уже затягнуло їдким смогом.