Облачность, похолодание и туман: чего еще ожидать от погоды в Киеве на выходных

В городе также предполагаются дожди

Облачность до сих пор держится в столице. Местами идут дожди. В ближайшие дни не стоит ожидать улучшения погоды, ведь к этим двум явлениям прибавится еще небольшое похолодание.

Синоптики также предупреждают о тумане, который ожидается в субботу и воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Meteofor.

В пятницу, 8 ноября, облачная погода продержится все сутки. Вечером возможны мелкие дожди. Температура воздуха днем прогреется до +7 градусов, а ночью остынет до +4 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время – умеренные 6 м/с.

Суббота, 9 ноября, также принесет в город переменную облачность, но без дождя. Утром прогнозируется туман. Дневная температура составит +7 градусов, а ночью она опустится до +4 градусов. Сила ветра в этот день не превысит слабые 4 м/с.

На следующий день, 10 ноября, также ожидается переменная облачность, но осадков она не принесет. Горожанам также следует готовиться к туману, который продержится в первой половине суток и вечером. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +6 градусов, а ночью — +2 градусов. Наибольшая мощность ветра прогнозируется днем – слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину движется облако грязного воздуха. Часть областей уже затянуло едким смогом.