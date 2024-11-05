Комусь сніг, а комусь — потепління. Яким областям пощастить з погодою цього тижня

Снігом притрусить кілька областей

В Україні протягом першого тижня листопада помітно похолодало, і вже незабаром деякі області очікує сніг і значний "мінус". Але після морозів прийде довгоочікуване потепління.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. За прогнозами синоптиків, у перший тиждень листопада погода буде мінлива.

Де очікувати сніг та "мінуси"

У середу, 6 листопада, Україну очікує морозна погода з невеличким снігом. Так, на заході країни вночі прогнозується до -4 градусів, а вдень — подекуди до +12 градусів. Північні області разом з Києвом накриє мінусова температура, вночі прогнозують до -1 градуса, а вдень — до +9 градусів.

На сході країни очікується -3 градусів вночі та +9 вдень. Тут синоптики прогнозують невеличкий сніг вночі у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Натомість на півдні та в центрі країни вночі буде до -1, а вдень до +9 градусів.

Коли потеплішає в Україні

Тепла осінь почне повертатись в Україну з середини першого тижня листопада, тобто вже з четверга, 7 листопада. На заході країни ще будуть триматись невеликі морози вночі до -3 градусів, а от вдень прогнозується до +12 градусів. Північні області разом зі столицею очікує вдень температура до +9 градусів, а вночі до -1 градуса.

На сході потепління відчується найбільше, адже тут вночі прогнозують до +2 градусів, а вдень — до +11 градусів. На півдні та в центрі країни вночі буде до -1 градуса, а вдень до +12 градусів. Опадів на цей день синоптики не прогнозують.

Раніше "Телеграф" розповідав, що коли в Україну повернеться тепла осінь.