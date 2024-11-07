На Україну насувається хмара брудного повітря: які міста під загрозою (карти)

Західні області уже затягнуло чорним димом

В Україну суне хмара забрудненого повітря. Якість повітря вже почала знижуватись. Показники у деяких містах України уже перевищують 150 PM2.5, а подекуди навіть 170.

Згідно з даними погодного радара Ventusky, до України наближається хмара забрудненого повітря. Станом на 14:00 7 листопада її осередки є в Ряшові та біля Варшави у Польщі, і вона вже заходить в Україну з заходу та півночі.

За даними спостережної станції в Ряшові, показник забруднення становить 87, що свідчить про нездорову якість повітря. Зокрема, такий показник вмісту PM2.5 частинок (тверді частинки дрібнодисперсного пилу, які з’являються в результаті процесу горіння і можуть проникати глибоко в легені).

Забруднення повітря станом на 14:00 7 листопада

Станом на 23:00 7 листопада хмара вже зачепить Львів і північні області України, де показник якості повітря доходитиме до 44 — нездорового для чутливих груп. Вітер з заходу сприяє поширенню забрудненого повітря.

Забруднення повітря станом на 23:00 7 листопада

8 листопада, станом на 5 ранку, хмара розповсюдиться на половину України, де максимальний показник становитиме 50 — нездоровий. О 8 ранку у Львові показник сягатиме 52 — нездорового рівня. Однак згодом інтенсивність забруднення поступово знижуватиметься, і хмара розсіюватиметься.

Забруднення повітря станом на 5 ранку 8 листопада

Забруднення повітря станом на 8:00 8 листопада

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Києві погіршилася якість повітря. Подекуди рівень забруднення досяг позначки "нездорового".