Тут бували одиниці: де розташовані три найнезвичайніші вулиці в Києві

Цікаві факти, про які багато хто навіть не чув

У Києві є багато дивовижних місць із неймовірною історією. Однак мало хто знає про те, які вулиці у столиці є справжніми рекордсменками, які яскраво виділяються на тлі решти локацій.

Щодня тут проходять сотні людей, але тільки одиниці замислюються над тим, у чому неповторність саме цього відрізку на планеті. "Телеграф" розповідає про маловідомі вулиці Києва з приставкою "сама", про унікальність яких ви навіть не здогадувалися.

Найвужча вулиця Києва

Георгіївський провулок, розташований у Шевченківському районі Києва, між вулицями Рейтарська та Стрілецька — це найвужча у Києві вулиця. Навіть на вигляд цей провулок виглядає досить тісно.

Ширина проїжджої частини тут становить лише 5,4 метри.

Знаходиться Георгіївський провулок неподалік станції столичної підземки "Золоті ворота". Його назва походить від Георгіївської церкви, яка стояла поблизу перетину сучасних вулиць Володимирської та Рейтарської.

Сьогодні тут можна відшукати ворота Заборовського – пам’ятник архітектури та історії України національного значення 18 століття. Це парадний в’їзд до резиденції київських митрополитів на території Софійського собору у Києві та один із найяскравіших зразків українського бароко.

Цікаво, що в будинку, який раніше стояв на Георгіївському провулку, 11, влітку 1859 року жив Тарас Шевченко.

У цьому будинку жив також історик, архівіст та музейний діяч Вадим Модзалевський.

Георгіївський провулок у Києві

Найстаріша вулиця столиці

Володимирська вулиця знаходиться також у Шевченківському районі Києва, проходить із північного сходу на південний захід, від Андріївського узвозу та Десятинної вулиці до Короленківської вулиці. Вона пролягає історичними місцевостями столиці.

Вулиця Володимирська, що упирається в Софіївську площу — це найдавніша вулиця Києва, яка існувала вже у X-XI століттях. До речі, приблизно в цей час сучасна Володимирська вважалася основною вулицею міста.

Протяжність Володимирської вулиці становить майже 3 кілометри. Саме вона претендує на статус найстарішої постійно населеної вулиці світу і найстарішої вулиці, що збереглася в Європі.

Найкоротша вулиця Києва

Офіційно найкоротшою вулицею Києва вважається Інженерний провулок на Печерську. Він розташований неподалік станції метро "Арсенальна" і пролягає від вулиці Князів Острозьких до вулиці Івана Мазепи. Його довжина складає 83 метри.

Вулиця з’явилася межі XIX і XX століть. Тоді активно зводили будинки для інженерно-технічного персоналу заводу "Арсенал". У новому двоповерховому будинку на вулиці Микільській, 2/1 (нині – Івана Мазепи) розмістилося інженерне відомство. Саме тому провулок і отримав свою назву Інженерний.

Нагадаємо, у Києві є унікальна будова — Будинок вдови, що плаче, який був збудований у 1907-1908 роках у стилі раннього модерну. Будинок має одну унікальну особливість — фасад будівлі прикрашений маскароном у вигляді голови жінки, яка "плаче" під час дощу.

Місцеві жителі запевняють, що якщо підійти до особняка впритул і постояти біля нього в тиші кілька хвилин, можна почути містичний шепіт.

Вірити у привиди, які, нібито, мешкають в особняку чи ні, — це справа кожного з нас. Проте всі мешканці та гості Києва визнають, що цей монументальний будинок однозначно є справжньою візитівкою столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де в Києві знаходиться атмосферний покинутий готель із позаминулого століття і як виглядає цей готель-примара. На жаль, будівля її давно спорожніла і не приймає постояльців, проте це місце продовжує розбурхувати уяву сучасників і привертати увагу поціновувачів колоритних будівель з минулого.