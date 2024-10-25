Раптові смерті, пожежі та містика: за якою адресою в Києві знаходиться "найнефартовіший" будинок

Сюди не радять заходити навіть удень

У межах Києва є безліч незвичайних та таємничих будівель, які оповиті моторошними чутками та неймовірними міськими легендами. Однією з таких локацій вважається будинок на старій Татарці.

У цій історичній місцевості "причаїлася" будівля, яка протягом десятиліть притягує до себе біди, а місцеві жителі називають її "найнефартовішою" в цілій столиці. У різні часи тут відбувалися таємничі смерті, раптово виникали пожежі і навіть зникали люди.

"Телеграф" розповідає про маловідомий будинок із поганою славою. Старожили радять обходити його стороною навіть у світлу пору доби.

Історія "проклятого" будинку

Є в Києві історична місцевість — Татарка, яка розташована між Лук’янівкою та Подолом на одному із семи київських пагорбів. Стару Татарку в 1970-і роки почали зносити та активно забудовувати, але сліди колишньої атмосфери стерти остаточно не вдалося — тут ще можна натрапити на занедбані дерев’яні паркани, старі приватні будинки і голубники у дворах.

Свою назву місцевість отримала у 19 столітті завдяки першим поселенцям – небагатим татарським сім’ям, які прибули з Нижнього Новгорода до Києва у пошуках кращого життя.

Проте прославилася стара Татарка одним із будинків, який місцеві жителі називали "нефартовим" та боялися до нього наближатися.

Будівля відома численними трагедіями та містичними подіями, які відбувалися тут протягом десятиліть. "Проклятий" будинок розташований на старій Татарці по вулиці Половецькій, 14/16.

За словами старожилів, саме в цьому будинку в різні часи сталося безліч нещасних випадків — тут за загадкових обставин помирали люди і спалахували пожежі.

Місцеві жителі стверджували, що біля будівлі відчувається тривога і в деяких починаються панічні атаки. Саме тут неодноразово бачили темні силуети та дивні тіні, а також чули стогін та крики.

Також за переказами, раніше на цьому місці були поховання та вчинялися жорстокі злочини, що і могло створити негативну енергетику, яка впливає на психіку людей, які тут мешкали.

Через численні трагедії та дивні події будинок набув "поганої слави" і став частиною київського міського фольклору, а місцевість навколо нього вважають "нещасливим" і "пропащим" місцем.

Де знаходиться самий "нефартовий" будинок у Києві

Адреса: стара Татарка, вулиця Половецької, 14/16.

Нагадаємо, однією з найбільших та найвідоміших недобудов столиці вважається Будинок культури на Виноградарі. Це місце мало стати яскравим "громадським ядром" району, але перетворилося на недобуд. Ця територія оповита міськими легендами і має погану славу серед місцевого населення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де в Києві знаходиться атмосферний покинутий готель із позаминулого століття і як виглядає цей готель-"примара". На жаль, будівля її давно спорожніла і не приймає постояльців, проте це місце продовжує розбурхувати уяву сучасників і привертати увагу поціновувачів колоритних будівель з минулого.